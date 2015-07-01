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Spor

Oklahoma City Thunder'dan Enes Kanter'e servet

Dallas Mavericks ve Milwaukee Bucks'ın da Enes ile ilgilendiği ve yüksek kontrat teklifinde bulunacakları belirtildi

01 Temmuz 2015 15:45

Oklahoma City Thunder'ın, yeni kontrat imzalamak istediği Enes Kanter'e yıllık 15 milyon dolar teklif edeceği iddia edildi. İmzayı atması hlinde başarılı pivot, imzayı atarsa NBA'in en çok kazanan basketbolcuları arasına girecek. Oklahoma City Thunder ile kontratı 'sınırlı serbest' durumda olan Enes Kanter, kulüp yönetimiyle ilk görüşmesini Chicago'da yapacak. İki tarafın da görüşmelerin erkenden yapılmasını istediği belirtildi.

Radikal’de yer alan habere göre; ABD basını, Enes Kanter ile Thunder yönetiminin 3-4 yıllık maksimum kontrat (maaş bütçesinin yüzde 25'ine denk gelen, tahmini olarak yıllık 15 milyon Dolar) üzerinden görüşme yapacağını yazdı. Kanter'in bu denli yüksek bir kontrat almasının nedeni olarak ise hem 23 yaş ile piyasanın en genç ve en potansiyelli pivotu olması hem de serbest kalacak 4-5 üst düzey pivot arasında yer alması olarak gösterildi.

Dallas Mavericks ve Milwaukee Bucks'ın da Enes ile ilgilendiği ve yüksek kontrat teklifinde bulunacakları belirtildi.

 

Oklahoma'nın 4 temel
oyuncusundan biri olacak

 

Thunder yönetimi, Enes Kanter'i, Russell Westbrook, Kevin Durant ve Serge Ibaka ile birlikte takımın 4 temel oyuncusundan biri yapmayı hedefliyor. Bu nedenle de takımda kalması için bütün imkanları zorluyor.

Enes Kanter, geçtiğimiz sezon NBA'de Thunder formasıyla çıktığı 26 maçta 18.7 sayı, 11 ribaund ortalamaları tutturmuştu.

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