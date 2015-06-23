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Spor

Enes Kanter: Kadroya alınmama sebebim inandığım değerler ve siyasi görüşümdür!

A Milli Takım aday kadrosuna alınmayan Kanter, başantrenör Ergin Ataman'ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi

23 Haziran 2015 23:47

FIBA Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım’ın aday kadrosuna alınmayan Enes Kanter, milli takım başantrenörü Ergin Ataman'ın "Sıcak temaslara karşılık alamadığım için kadroda yer vermedim" açıklamasının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Kanter, "Sunulan sebepler gerçeği yansıtmıyor ve kadroya alınmama sebebim inandığım değerler ve siyasi görüşümdür" dedi.

NBA’de Oklahoma City Thunder forması giyen ve Gülen Cemaati’ne yakınlığı nedeniyle Milli Takım kadrosuna alınmadığı iddia edilen Enes Kanter, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“2015 FIBA Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda mücadele edecek A Milli takım kadrosuna seçilmemem kararı, vatanım adına da, demokratik değerlerimiz adına da endişe verici. Son iki senedir tarafımdan her ortamda ve imkanda açıkça ifade ettiğim Milli takımımızda görev alma arzum olmasına rağmen, bugün ortaya sunulan sebepler beni çok üzdü.

 

'Verilen idari karara rağmen milli takımımızı ve arkadaşlarımı bütün kalbimle destekliyorum'

 

Bu konuda verilen kararın ve açıklamanın profesyonel ve milli takımımıza yakışır şekilde olmasını temenni ederdim. Sunulan sebepler gerçeği yansıtmıyor ve kadroya alınmama sebebim inandığım değerler ve siyasi görüşümdür. Milli takımımızın ortaya koyabileceği başarıya katkı sağlama imkanımın elimden alınmasını üzüntüyle karşıladım.

Milletimiz için göreve hazırdım. Ancak verilen idari karara rağmen Milli takımımızı ve arkadaşlarımı bütün kalbimle destekliyorum. Şimdi bunları tartışmayıp milli takımımızın, ülkemizin başarısına odaklanmalıyız. Biz ancak bir, beraber ve bütün olabildiğimiz zaman Türkiye’yiz.”

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