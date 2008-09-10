Okkır'ın ölümü ağır hak ihlali

Okkır'ır ölümüne soruşturma yok

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Ergenekon davasında tutuklanıp hastalığı nedeniyle tahliye edildikten 5 gün sonra hayatını kaybeden Kuddusi Okkır’ın ölümüyle ilgili yaptığı araştırmayı tamamladı.Hukukçu ve doktorlardan oluşan 6 kişilik kurulun 2 ay süren incelemeleri sonunda hazırladığı rapor basın açıklamasıyla kamuoyuna sunuldu.TTB Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy, "Hangi gerekçeyle olursa olsun Okkır’ın ağır hastalık haline rağmen ileri tetkik ve tedavisiyle, refakatçi temininde geç kalınmıştır. Ölümünden beş gün öncesine kadar tutukluluğunun devam etmiş olması, başlı başına ağır bir insan hakkı ihlalidir" dedi.Raporun herhangi bir yaptırımı olmadığını söyleyen Prof. Gürsoy, "Raporun, sunacağımız ilgili ve yetkililere vicdani yaptırımda bulunmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.Uzmanlara göre Okkır’ın tedavi gördüğü hastanelerden özellikle Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde hastaya özen gösterilmedi. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ise sadece acil sorunlarla ilgilenilip asıl nedene yönelik ileri tetkik yapılmadı. Ancak Okkır’a otopsi yaptırılmadığından kesin ölüm nedeni belirlenemedi.