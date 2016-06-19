Okinawa’da ABD üssü protestosu



Afişlerde, "Öfkemiz sınırına ulaştı“ yazıyordu. 20 yaşındaki kurbanın anısında çoğu siyah giyinmişti.

Geçen 20 yıl içinde Japonya'da ABD‘ye karşı düzenlenen en büyük gösteri olarak nitelendirildi. Organizatörler, Naha kentindeki gösteriye 65 bin kişinin katıldığını duyurdu. Polis ise bir açıklama yapmadı. Ülkenin diğer kentlerinde de protestolar düzenlendi.

Japonların bu kadar öfkelenmesine yol açan olay ise ABD askerlerinin işlediği bazı suçlar. Göstericiler, nisan ayı sonunda kaybolan ve bir kaç hafta sonra cesedi bulunan 20 yaşındaki gencin başına gelenler yüzünden öfkeli. Gencin eski bir ordu mensubu tarafından tecavüze uğrayıp öldürüldüğü düşünülüyor.

Okinawa Valisi de gösteriye katıldı

Göstericiler, Japon ve ABD hükümetine, adanın kuzeyinde yeni bir askeri üs inşaa edilmemesi çağrısında bulundu. "Ryukyu Shimpo" gazetesinin bir anketine göre, ada sakinlerinin yüzde 84'ü bu yeni inşaata karşı.

Yeni üssün şu an Futenma'da bulunan askeri üssün yerini alması öngörülüyor. Üssün, 1996 yılında üç askerin 12 yaşındaki bir kıza tecavüz etmesinin ardından kapatılması kararı alınmıştı.

Yerel partiler, ekonomi ve yurttaş grupları tarafından organize edilen gösteriye Okinawa Valisi Takeshi Onaga da katıldı. Onaga konuşmasında Amerikan askerlerinin adayı terk etmesi için savaşacağını söyledi.

Japonya'da 53 bin ABD askeri var

Okinawa Adası, İkinci Dünya Savaşı sonunda ABD-Japonya arasında çatışmalara sahne olmuştu. ABD, adayı 1972 yılına kadar işgal altında tuttu. Hala adanın beşte birini kontrolünde bulunduruyor.

Japonya'daki toplam 53 bin Amerikan askerinin yarısı adada yer alıyor.