Okçuluk Türkiye Kupası'nda nikah sürprizi

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- OKÇULUK Dünya Şampiyonu Demir Elmaağaçlı\'nın nikahı, Türkiye Okçuluk Şampiyonası\'nın yapıldığı Kayseri\'de şampiyona sahasında kıyıldı.

Kayserili Milli okçu Demir Elmaağaçlı\'nın nikahı Türkiye Okçuluk finalinde kıyıldı. Kayseri\'de devam eden Türkiye Kupası sonrası Demir Elmaağaçlı ve Burcu Buket Şener çifti, final maçının izlemek için müsabaka alanına damatlık ve gelinlikleri ile geldi. İzleyicilerin şaşkın bakışları arasında protokol girişine geçen genç çift, bir süre Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Okçuluk Federasyonu Başkanı ile sohbet etti. Türkiye Kupası final maçlarının ardından ise, genç çift sahneye çağırılarak, nkah töreni gerçekleştirildi. Demir ve Burcu çiftinin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik kıyarken, şahitliklerini ise Okçuluk Federasyonu Başkanı ile Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici yaptı. Şener ve Elmaağaçlı ailesini tanıdığını belirten Başkan Çelik genç çifte mutluluklar dileyerek, \"Cumhurbaşkanımızın tavsiyesini hatırlatıyor. Çocuk sayısı isteğimizi yineliyoruz. Demir bizim bağ komşumuz olur, ayrıca çok başarılı bir sporcu bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Evlilik cüzdanını da Burcu ya geri vermesi için Demir\'e takdim ediyorum. Aslında bu nikah akşam yapılacaktı ama davetlileri süpriz yaparak burada yapılmasını istedim. Çiftimiz olumlu karşıladı\" diye konuştu. Demir Elmaağaçlı nikah töreni anısına ok attı. daha sonra da hatıra fotoğrafı çektirildi.



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