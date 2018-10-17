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Spor

Okçuluk Türkiye Kupası finalleri Kayseri'de

KAYSERİ (DHA)- Okçulukta 2018 Türkiye Kupası finalleri 19-21 Ekim tarihleri arasında Kayseri'de yapılacak

17 Ekim 2018 16:10

KAYSERİ (DHA)-

Okçulukta 2018 Türkiye Kupası finalleri 19-21 Ekim tarihleri arasında Kayseri\'de yapılacak.
Kayseri Kadir Has Fuar Parkı’nda düzenlenecek şampiyonada erkekler ve kadınlar klasik yay, erkek ve kadın makaralı yay dallarında müsabakalar yapılacak. Final müsabakalarına kadınlarda Yeşil Bostan, Gizem Elmaağaçlı, Ayşe Bera Süzer, Yasemin Begün Topkarcı Şevval Özer, Büşra Nur Gürlek, Emine Azra Yılmaz, İpek Tomruk, Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşra Coşkun, Aybüke Aktuna, Begül Löklüoğlu,Kıvılcım Yavuz, Beket Fatma Aycan, Sevda Derin, Aybüke Gümrükçü, erkeklerde ise Demir Elmaağaçlı, Evren Çağıran, Samet Can Yakalı, Sümleyman Araz, Emircan Haney, Yunus Özsipahi, Muhammed Yetim, Bünyamin Yankaç, Mete Gazoz, Fatih Bozlar, İbrahim Ethem Gülaçar, Samet Ak, Efe Gürkan Maraş, Oğuzhan Küçük, Erdal Meriç Dal ve Ali Aydın katılacak.
Klasik dalda final yarışmaları ve madalya töreni cumartesi günü, makaralı yay finalleri ve madalya töreni ise pazar günü yapılacak.

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