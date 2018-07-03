Okçuluk sporcusu Gürlek, Avrupa'dan madalya ile döndü

KAYSERİ,(DHA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş\'nin okçuluk kulübü sporcularından Büşra Nur Gürlek, Avrupa Şampiyonası\'ndan gümüş madalya ile döndü. Başarılı sporcuyu Erkilet Havaalanı\'nda Spor A.Ş. yöneticileri ve takım arkadaşları karşıladı.

Yunanistan\'ın Patras şehrinde yapılan Gençler Kadetler Avrupa Şampiyonası\'nda, Makaralı Yay Genç Bayanlar kategorisinde yarışan Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ve Milli Takım sporcusu Büşra Nur Gürlek Avrupa 2\'ncisi oldu. Büşra Nur Gürlek ayrıca Begüm Topkarcı ve Buse Başak Haney\'den oluşan Makaralı Yay Genç Bayan Takımımız ile finalde İngiltere\'ye 219-218 kaybederek gümüş madalyada kaldı. Şehrimizi ve Büyükşehir Belediyesi\'ni Avrupa\'da başarıyla temsil eden Büşra Nur Gürlek, Erkilet Havaalanı\'nda Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş ve takım arkadaşları tarafından Türk Bayrakları ve çiçeklerle karşılandı. Genel Müdür Somtaş, Büşra\'nın ilk milli takım deneyiminde gümüş madalya kazanmasının önemine vurgu yaptı.

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