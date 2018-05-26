Okçuluk Dünya Kupası'nda altın kazandı

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Yeşim Bostan, Okçuluk Dünya Kupası ikinci ayak müsabakalarında ABD\'li rakibi Paige Pearce Gore\'yi yenerek altın madalyaya ulaştı.

Antalya\'da düzenlenen ve 50 ülkeden 364 sporcunun katıldığı organizasyonda Paige Pearce Gore\'yi 147-145 mağlup eden Yeşim gurur kaynağı oldu. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor sporcusu olan Yeşim Bostan, \"Ev sahipliğini yaptığımız Dünya Kupası\'nda, İstiklal Marşı\'nı okutmak beni onurlandırdı. Heyecanlı ve harika geçen bir maçın ardından en büyük hayallerimden birini gerçekleştirdim. Doğum günümde kendime verebileceğim en güzel doğum günü hediyesini verdim. Bana her türlü imkanı sağlayan Okçuluk Federasyonu\'na, antrenörlerime, takım arkadaşlarıma, aileme ve destekçilerime teşekkür ediyorum\" dedi.

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