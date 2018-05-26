T24 LogoT24 Logo
Spor

Okçuluk Dünya Kupası'nda altın kazandı

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Yeşim Bostan, Okçuluk Dünya Kupası ikinci ayak müsabakalarında ABD'li rakibi Paige Pearce Gore'yi yenerek altın madalyaya ulaştı

26 Mayıs 2018 18:23

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Yeşim Bostan, Okçuluk Dünya Kupası ikinci ayak müsabakalarında ABD\'li rakibi Paige Pearce Gore\'yi yenerek altın madalyaya ulaştı.
Antalya\'da düzenlenen ve 50 ülkeden 364 sporcunun katıldığı organizasyonda Paige Pearce Gore\'yi 147-145 mağlup eden Yeşim gurur kaynağı oldu.  Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor sporcusu olan Yeşim Bostan, \"Ev sahipliğini yaptığımız Dünya Kupası\'nda, İstiklal Marşı\'nı okutmak beni onurlandırdı. Heyecanlı ve harika geçen bir maçın ardından en büyük hayallerimden birini gerçekleştirdim. Doğum günümde kendime verebileceğim en güzel doğum günü hediyesini verdim. Bana her türlü imkanı sağlayan Okçuluk Federasyonu\'na, antrenörlerime, takım arkadaşlarıma, aileme ve destekçilerime teşekkür ediyorum\" dedi. 

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cavit AKGÜNMUĞLA DHA Muğla Sıtkı KoçmanYeşim Bostan Okçuluk Dünya KupasıABDPaige Pearce GoreAntalyaYeşimBüyükşehir BelediyesporYeşim BostanDünya KupasıMarşıHeyecanlıDoğumBanaOkçuluk Federasyonu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24