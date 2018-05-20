Okçuluk Dünya Kupası 2'nci ayak müsabakaları başladı

ANTALYA\'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 2\'nci ayak müsabakalarına 50 ülkeden 364 sporcu katılıyor. Müsabakalarda 14 sporcuyla mücadele eden Okçuluk Milli Takımı, makaralı ve klasik yayda hem takım hem ferdi olarak podyumda yer almayı hedefliyor.

Okçuluk Dünya Kupası 2\'nci ayak müsabakaları Antalya\'da malzeme kontrolü ve antrenman atışlarıyla başladı. Türkiye Okçuluk Federasyonu\'nun 100. Yıl Okçuluk Tesisleri\'nde düzenlenen müsabakalara, 50 ülkeden 364 sporcu katılıyor. 6 gün sürecek müsabakalarda Okçuluk Milli Takımı 14 sporcuyla yer aldı. Dünya Kupası 2\'nci ayak müsabakalarına katılan milli takımda erkekler klasik yayda Fatih Bozlar, Erdal Meriç Dal, Mete Gazoz, İbrahim Ethem Gülaçar, kadınlar klasik yayda ise Aybüke Aktuna, Yasemin Ecem Anagöz, Fatma Buket Aycan, Gülnaz Büşranur Coşkun mücadele edecek. Erkekler makaralı yayda Evren Çağıran, Demir Elmaağaçlı, Samet Can Yakalı, kadınlar makaralı yayda da Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ile Ayşe Bera Süze yer aldı.

Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Şangay\'da yapılan birinci ayak müsabakalarında okçuluk milli takımının gümüş madalya kazandığını hatırlattı. Okçuluk milli takımının hedeflerini anlatan Ergin, \"Hem makaralı yay hem de klasik yayda takım ve ferdi olarak podyumda yer almaya çalışacağız. Yarışmanın arkasından Akdeniz Oyunları hazırlıklarımız sürecek. 20 Haziran\'da Akdeniz Oyunları için İspanya\'nan Tarragona şehrine gidiyoruz. Akdeniz Oyunları\'nda madalya mücadelesi vereceğiz. Yılın devamındaki Avrupa Şampiyonası, özellikle bu yıl 2020 Olimpiyatları\'nın kota mücadelesi açısından oldukça önemli bir hale geldi. Çünkü önümüzdeki yıl Avrupa Oyunlarında kota mücadelesi vereceğiz. Ancak bu yıl Avrupa Şampiyonasında Avrupa Oyunlarına katılma hakkı elde etmeliyiz. Bunun için de çalışmalarımızda biraz vites artırmak zorundayız\" diye konuştu.

Ergin, yarışmanın ardından gerçekleştirilecek milli takımda Akdeniz Oyunları\'na ve Avrupa Şampiyonası\'na hazırlıklarına devam edeceklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ülke bayraklarından görüntü

-Sporcuların atış yaparken görüntüsü

-Yapılan atışların kontrol edilmesi

-Göktuğ Ergin\'in açıklamaları

-Detaylar

Haber: Tolga YILDIRIM-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) (FOTOĞRAFLI)