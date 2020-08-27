Okçular Vakfı'nın Muş'ta düzenlediği Malazgirt Zaferi kutlamaları için Konya Büyükşehir Belediyesi 320 bin lira harcadı

İçişleri Bakanlığı’nın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını pandemi gerekçesiyle yasaklamasına tepkiler sürerken Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu Okçular Vakfı, önceki gün binlerce kişinin katılımıyla Malazgirt Zaferi kutlamaları düzenledi. Kutlamalar için AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi 320 bin lira harcadı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi, “Konya’dan yaklaşık bin 100 kilometre uzaklıkta” düzenlenen Malazgirt etkinlikleri için ihale yaptı. “Malazgirt Zaferi Anma Etkinlikleri İçin Hizmet Alımı” adı altında düzenlenen ihaleyi, tek istekli olan Konya Büyükşehir Belediyesi iştiraki Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri San. Tic. A.Ş. kazandı. Belediye şirketi ile belediye arasında 319 bin liralık sözleşmesi 21 Ağustos’ta imzalandı.



AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde, Malazgirt etkinliklerinde çadır kurulduğu belirtilerek, “Muş’un Malazgirt ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ahlat’taki Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bulunduğu çadır büyük ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi de Ahlat’ta Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bulunduğu çadıra misafir oldu” denildi.

Malazgirt'e 3 yılda 46 milyon lira harcandı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2017 yılında katılmaya başladığı ve Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Okçular Vakfı tarafından organize edilen 1071 Malazgirt Etkinlikleri’nin düzenlendiği park için Tarım ve Orman üç yılda üç ayrı ihale gerçekleştirmişti. Üç ihale sonucunda da kamu bütçesinden toplam 46 milyon 136 bin TL harcanmıştı.