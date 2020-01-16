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Okçular Vakfı'nın düzenlediği Malazgirt anma törenleri için iki yılda 36 milyon lira harcandı

Programda kullanılmak üzere alınan 50 bin adet bayrak ve şapka için 228 bin liralık ihale yapıldı

16 Ocak 2020 12:15

Bilal Erdoğan’ın Mütevelli Heyeti Üyesi olduğu Okçular Vakfı’nın ‘Cumhurbaşkanlığı himayesinde’ düzenlediği düzenlediği ‘1071 Malazgirt Anma Törenleri’ için milyonlarca lira harcandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2017 yılından itibaren katılmaya başladığı törenin düzenlendiği Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’na iki yılda toplam 36 milyon 287 bin TL harcandı.

Van İl Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü 4 Nisan 2018 tarihinde Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’na ‘Giriş kontrol ünitesi merasim alanı, toplanma alanı, çevre düzenleme, namazgah, altyapı üniteleri, fetih yolu, helikopter pisti ve otopark’ yapımı için ihale açtı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre pazarlık usulü yapılan ihaleye katılan iki şirketten biri olan Gökten İnşaat Şirketi ile 23 milyon 187 bin TL’lik sözleşme imzalandı. 25 Nisan 2019’da “Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı Çevre Düzenleme Uygulama Projesi Yapım İşi” başlığıyla yapılan ihalede 13 milyon 100 bin TL teklif veren şirket ile sözleşme imzalandı. 

Cami ve millet kıraathanesi

Tarım ve Orman Bakanlığı 14’üncü Bölge Müdürlüğü’nün 28 Ocak tarihinde “Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı 3’üncü Etap Çevre Düzenleme ve Peyzaj Uygulama Projesi” başlığıyla yeni bir ihale daha yapacağı açıklandı. İhale dosyasında yer alan bilgilere göre milli parka cami, idari bina, şadırvan, köprü ve millet kıraathanesi gibi yapılar inşa edilecek.

228 bin TL’ye bayrak ve şapka

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, 26 Ağustos tarihinde de yaptığı ihale sonucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı programda kullanılmak üzere 50 bin adet bayrak, 51 bin adet şapka alındı. Pazarlık usulü yapılan ihale 228 bin TL bedelle Kuzenler Reklam Şirketi’ne verildi.

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