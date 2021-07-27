Okçular Vakfı, 1071 Malazgirt etkinliklerinin yapıldığı alan için 50 milyon TL harcadı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Bilal Erdoğan’ın Mütevelli Heyeti Üyesi olduğu Okçular Vakfı, her sene 1071 Malazgirt etkinliklerinin yapıldığı alan için 1.5 milyon TL’lik bir ihale daha düzenlendi. Parka 4 yılda harcanan para ise 50 milyon TL’ye yaklaştı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Muş İl Özel İdaresi, 30 Haziran tarihinde “Malazgirt Anıt ve Tören Alanı Çevre Düzenleme Yapımı İşi” adı altında bir ihale düzenledi. İhaleyi, 1 milyon 688 bin TL teklif veren Osman Çözgen’in aldığı açıklandı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Van İl Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı alanına ilişkin ilk ihaleyi 2018 yılında düzenledi. Gökten İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Kenan Gökten İş Ortaklığı’na verilen ihale kapsamında 23 milyon 187 bin TL harcandı. Milyonlarca liraya, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı alanına “Giriş kontrol ünitesi, merasim alanı, toplanma alanı, çevre düzenleme, altyapı üniteleri, ‘namazgâh, fetih yolu, helikopter pisti’ ve otopark” yapıldı.

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, 2019 yılında da “Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı Çevre Düzenleme Uygulama Projesi Yapım İşi” başlığıyla bir ihale daha düzenledi. İhaleyi 13 milyon 100 bin TL teklif veren Emba Madencilik İnşaat Şirketi kazandı. 2020 yılında da Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı için bir ihale daha yaptı. İhaleyi Azboy Mühendislik-Öz Gönül İnşaat İş Ortaklığı’nın kazandığı ve 9 milyon 849 bin TL ödendiği açıklandı. İhale kapsamında cami, idari bina, şadırvan, köprü ve millet kıraathanesi inşa edildi.

Erdoğan katılacak

Bu yıl 26 Ağustos'ta yapılacağı açıklanan tören ve etkinliklere ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, alanda inşaat çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Kaymakam Demirer, Malazgirt Savaşı'nın 950'nci yıldönümünü etkinliklerine yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını belirterek, “Zaferin yıldönümünde bütün devlet erkanını en güzel şekilde ağırlamayı planlıyoruz” dedi.