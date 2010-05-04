Okçular depremzedeleri kavga etti

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Elazığ'da 8 Mart tarihinde meydana gelen ve 42 kişinin ölümüne neden olan Richter ölçeğine göre 6.0 büyüklüğündeki depremin en fazla hasar verdiği Kovancılar İlçesi'ne bağlı Okçular Köyü'nde depremzedeler adına gelen yardımların adil bir şekilde dağıtılmadığı gerekçesiyle, köylüler ile Muhtar Hasan Demirdağ arasında tartışma çıktı.



Geçen pazar günü meydana gelen olayda öfkelenen Muhtar Demirdağ, kendisine ait ruhsatlı tabancasıyla köylülerin üzerine 2 el ateş etti. Bu ateş sonucu yaralanan köylülerden Murat Durmaz, Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Muhtar Hasan Demirdağ, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, köyde yeni bir olayın yaşanmaması için jandarma güvenlik önlemlerini artırdı.