-OKAY: REFERANDUMA İLİŞKİN ENTERESAN BİLGİLER VAR ANKARA (A.A) - 30.09.2010 - CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay, referandum sonuçlarına ilişkin olarak kendilerine enteresan bilgiler geldiğini belirterek, ''Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı 34 köyde tüm seçmenler oy kullanmış. Hiç geçersiz, hiç 'hayır' oyu yok. Hatta seçmenden fazla 'evet' oyu var'' dedi. Okay, MYK toplantısının RTÜK üyesi Mehmet Sadak'ın cenaze töreni dolayısıyla saat 14.00'te başladığını, saat 16.00'da sona erdiğini söyledi. MYK'da üç ana başlığın görüşüldüğünü ifade eden Okay, öncelikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu'ya giden heyetin çalışmalarının değerlendirildiğini söyledi. Değerlendirmenin siyasi olduğunu belirten Okay, ''Orada bu sorunun ortak akılla çözülmesi gerek'' diye konuştu. Okay, MYK'da kendisinin başkanlığında oluşturulan seçime hazırlık komitesinin çalışmaları ve referandumla ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğunu ifade etti. Referandum sonuçlarıyla ilgili olarak kendilerine enteresan bilgiler ulaştığını belirten Okay, ''Mesela Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı 34 köyde tüm seçmenler oy kullanmış. Hiç geçersiz, hiç 'hayır' oyu yok. Hatta seçmenden fazla 'evet' oyu var. İnsan merak ediyor, referandum günü o köylerde hiç mi vefat eden olmadı, hiç mi köyden ayrılan, başka yere giden olmadı. Bu ve buna benzer örnekler önümüze geliyor. Grup başkan vekillerimiz bunlarla ilgili gerekli yasal girişimleri yapacak'' diye konuştu. MYK devam ederken TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in anayasa değişikliğiyle ilgili grup başkanvekillerine çağrıda bulunacağı bilgisinin kendilerine geldiğini kaydederek, ''Ancak bizim grup başkanvekillerimize çağrı gelmedi. Bu, toplantının devam etmesinden kaynaklanmış olabilir. Şahin, yeni bir anayasa değişikliği için çağrı yaparsa CHP'nin grup başkanvekilleri bu çağrıya icabet eder. Uzlaşma komisyonu kurulursa da buna üye vermeyi uygun görürüz'' dedi. Okay, açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''Başbakan'ın 'mahalle baskısını kaldıralım' yönünde açıklaması oldu. CHP'nin bu konudaki düşüncesi ne?'' sorusu üzerine, ''Sayın Başbakan daha önce Türkiye'de mahalle baskısı olmadığını söylüyordu. Sayın Başbakan'ın kimi beyanları itiraf boyutuna ulaşmaktadır. Hatırlarsanız referandumdan sonra da 'hayır oyu verenlerin korku ve kaygılarını gidereceğiz' diyerek de korku toplumu yarattığını kabul etmişti'' diye cevaplandırdı. Hakkı Suha Okay, PKK'nın ateşkes süresini bir ay uzattığı yönündeki soru üzerine de Türkiye'de kan dökülmesini istemediklerini söyledi. ''BDP'nin randevu talebi olacak mı?'' sorusu üzerine Okay, CHP'ye şu ana kadar doğrudan ulaşmış talep söz konusu olmadığını kaydetti. Okay, Diyarbakır Baro Başkanı'nın CHP'yi ziyaret için kendisini aradığı yönündeki soruyu yanıtlarken de ''Diyarbakır Baro Başkanı'yla baro başkanı sıfatıyla görüştüm'' dedi. Okay, Deniz Baykal ve Kılıçdaroğlu görüşmesinden, bazı gazetelerde Baykal'ın CHP'nin AK Parti'yle benzeştiği yönünde beyanatlar çıktığının hatırlatılması üzerine, ''Sayın Deniz Baykal'la Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi özel bir görüşme. Basına yansıyan şeylerin kaynağı nedir bilmiyorum'' dedi. -TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ- Tüzük değişikliğiyle ilgili başka bir soru üzerine de Okay, 2008 yılında tüzük değişikliği yapıldığını belirterek, şunları kaydetti: ''CHP, 2008 yılının aralık ayında olağanüstü kongreyle tüzük değişikliğini gerçekleştirdi. Bu tüzük değişikliğinin yürürlüğe girmesini ise kurultay parti meclisinin iradesine bıraktı. Yani 'bu değişikliğin yürürlük tarihini parti meclisi belirleyecek' dedi. Aradan zaman geçti, 1 Nisan 2010 tarihinde toplanan parti meclisi tüzük değişikliğinin 22 ve 23 Mayısta toplanacak kurultaydan sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Parti meclisine yetkiyi veren kim, CHP'nin en üst kurulu kurultay. 22 ve 23 Mayısta toplanan kurultayda da tamamına yakın il başkanlarının kurultay delegesi sıfatı önergeleriyle bu tüzük değişikliğinin uygulanmasının ertelenmesine kurultayın oy birliğiyle karar verildi. Şu aşamada tüzük değişikliğinin yürürlüğü ertelenmiştir. Bu iradede yürürlüğe sokacak olan parti meclisine görev veren kurultayın bu yetkiyi parti meclisinden almasıdır. Gelişen süreçte kurultay yeniden toplanabilir, buradan kısa vade anlamı çıkmasın. Sayın genel başkanım 'seçime kadar böyle bir düşüncem yok' diyor ama sayın genel başkanımızın 22 Mayısta yaptığı konuşmada CHP'nin tüzüğünün daha da demokratikleşmesi konusunda değişiklik yapılması yönünde düşünceleri vardır. Seçim sonrasında daha demokratikleşmesi için belki tüzük kurultayı yapılabilir ama seçime kadar şu aşamada kurultaya çağırma iradesi olan sayın genel başkanın böyle bir iradesi olmadığını Brüksel'de ifade etmiştir.''