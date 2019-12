-OKAY'DAN AVRUPALI SOSYALİSTLERE TEPKİ TBMM (A.A) - 22.07.2010 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay, Avrupa'da birilerinin bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olduğunu öne sürerek, ''AKP'nin sözcülüğünü yapacaklarına önlerine gelen düzenleme (Anayasa değişikliği) ne ise ona baksınlar, Avrupa normları ile kıyaslasınlar, ondan sonra düşüncelerini dile getirsinler'' dedi. Okay, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Okay, CHP Brüksel Temsilcisi Kader Sevinç'in, Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkan Yardımcısı Hannes Swoboda'yı ''şikayet için'' Grup Başkan Yardımcısı Adrian Severin'e gönderdiği mektup konusundaki soru üzerine, Sevinç'in mektubu öncesinde Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı'nın CHP'nin referandumda evet oyu vermesi gerektiği yolunda bir değerlendirmesinin olduğunu belirterek, şöyle devam etti: ''Oysa enternasyonalin başkanı önceki Genel Başkanımız Sayın Baykal gittiğinde, 'CHP'nin endişelerini taşıyorum' demişti. CHP'nin anayasa değişikliğine ilişkin tavrını da onaylamıştı. Swoboda da aynı toplantıda bulunuyordu. Ancak maalesef Avrupa'da AKP'nin dezenformasyonu etkili oluyor. Sosyalist bir grubun temsilcisi, dikta anlayışındaki bir anayasa değişikliğine evet oyu verilsin gibi AB raporlarında hiçbir şekilde kabul edilmeyen yargı alanına ilişkin değişikliklerin onaylanmasını tavsiye eden bir anlayış içerisinde... Bu, sosyalist anlayışla dahi bağdaşmaz. Demokrasiyi ortadan kaldıran bir anlayışı tasvip etmesi ve tavsiye etmesi onun işi de değil. Bu çerçevede Sayın Kader Sevinç, CHP'nin Brüksel temsilcisidir. CHP'nin kadroları da CHP adına açıklama yapmakta yetkilidirler. Bayan Sevinç de bu çerçevede açıklama yapmıştır. Yaptığı açıklama içerik olarak doğrudur. Maalesef Avrupa'da birileri bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyorlar. Fikirleri de AKP tarafından enjekte ediliyor. AKP sözcülüğünü yapacaklarına önlerine gelen düzenleme ne ise onu incelesinler, Avrupa normları ile kıyaslasınlar ondan sonra düşüncelerini ifade etsinler.'' -35. MADDE- Okay, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin değiştirilmesinin iyi olacağı yönündeki sözlerinin anımsatılması üzerine ise ''Türkiye'de daha ileri bir demokrasi, daha fazla özgürlük sözkonusu olacaksa darbelere hukuki zemin taşıyan bir yasal düzenlemenin yasa içerisinde yer alması yadırgatıcıdır'' dedi. Bu maddenin, darbelere hukuksal zemin hazırladığının belirtildiğini ifade eden Okay, darbenin hukukunun olmadığını kaydetti. Okay, demokratik ülkelerde, darbe ihtimaline, darbeye hukuki zemin hazırladığı belirtilen düzenlemelere yer olmadığını vurgulayarak, 35. maddenin kaldırılmasının yerinde bir düşünce olduğunu söyledi.