Okay Yokuşlu'ya İngiltere'den talip

Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu'nun kariyerine İngiltere'de devam edebileceği iddia edildi. Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'ın 26 yaşındaki milli futbolcu için İspanyol kulübü ile temasa geçeceği belirtildi.

İngiliz basınında yer alan habere göre, özellikle teknik direktör Sam Allardyce'ın, Okay Yokuşlu'yu kadrosunda görmeyi istediği belirtildi. Orta sahada savunma yönü güçlü olan bir futbolcu isteyen 66 yaşındaki çalıştırıcı, bu sorunu milli futbolcumuzla çözmeyi planlıyor.

İngilizler, bu transferdeki tek engelin Celta Vigo'nun tutumu olacağına dikkat çekti.

Okay Yokuşlu'yu kiralamaya sıcak bakmayan İspanyol ekibinin, bu teklifi kabul etmesinin de zor olduğu kaydedildi.

2018 yılında Trabzonspor'dan, Celta Vigo'ya transfer olan Okay Yokuşlu, İspanyol ekibi ile çıktığı 72 resmi maçta 2 kez fileleri sarsıp 2 de gol pası verdi.