Okay Yokuşlu transferi için Luyindama formülü!

Orta saha için Etebo'dan sonra Okay Yokuşlu'yu da transfer etmek isteyen Galatasaray, Celta Vigo'nun tek sezon için 2 milyon Euro kiralama bedeli istemesiyle planlarını değiştirmek zorunda kaldı.



Maicon ve Mustafa Kapı'nın transferinden elde edilen gelirle 1 milyon 55 bin Euro harcama hakkı olan sarı-kırmızı ekip, finansal fair play kriterleri nedeniyle Celta'nın istediği rakamı veremeyince, İspanyol ekibini ikna etmek için Luyindama için uygulanan formülü devreye soktu. Celta'nın oyuncuyu bonservisle vermeye hazır olması da yeni formülde etkili oldu.

Hürriyet'in haberine göre; sarı-kırmızılı kulüp 2018 yılında Standard Liege'den Luyindama'yı alırken uyguladığı "zorunlu satın alma opsiyonu" formülü ile önce oyuncuyu 3 milyon Euro bedelle kiralamış, sezon sonunda 5 milyon Euro daha ödeyerek bonservisini almıştı.



Sarı-kırmızılı kulüp, Okay için de 5.5 milyon Euro'luk bir paket teklif üretti. Buna göre milli oyuncu, Celta'dan zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralanacak. Galatasaray, 24 yaşındaki oyuncu için önce 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek, sezon sonunda 4 milyon Euro daha ödeyerek bonservisini alacak. Teknik direktör Fatih Terim'in de çok istediği Okay için şimdi Celta'nın yanıtı bekleniyor.