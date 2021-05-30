Okay Yokuşlu, Premier Lig'de kalmak istiyor

Sezonu West Bromwich Albion'da tamamlayan Okay Yokuşlu'nun hedefi Premier Lig'de kalmak.

Bonservisi Celta Vigo'da bulunan Okay Yokuşlu, 2020-21 sezonunun ikinci yarısını West Bromwich'te geçirdi. Takımıyla küme düşme üzüntüsü yaşayan milli futbolcu, futbol hayatına gelecek sezon da Premier Lig'de devam etmek istiyor.

Goal Türkiye'ye konuşan Okay, geleceği hakkında "Celta Vigo ile iki sene daha sözleşmem var. Kulübün mali durumu hakkında net bir bilgim yok. Fakat açıkçası bana gelecek teklifler doğrultusunda beni satmaya çok kapalı olduklarını düşünmüyorum. Transferime izin verebilirler. Türkiye'ye dönmek gibi bir düşüncem şu an itibariyle yok. Benim hedefim kalabildiğim kadar yüksek seviyelerde kalıp Avrupa'da ülkemizi temsil etmek. Bu hedefi gerçekleştirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

2018'de 6 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Celta Vigo'ya transfer olan 27 yaşındaki orta saha, Ada'da 16 maçta görev yaptı.

"Premier Lig bana uygun bir lig" diyen Okay için Leeds United'ın takipte olduğu iddia ediliyor.