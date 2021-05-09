Okay Yokuşlu, Premier Lig'de kalıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun önümüzdeki sezon Leeds United'a transfer olup kariyerine İngiltere'de devam edeceği iddia edildi.

Football Insider'da yer alan habere göre İngiltere'nin köklü kulübü Leeds United, Okay Yokuşlu ile ilgileniyor. 27 yaşındaki futbolcunun Premier Lig'de kalmak istediği ileri sürülen haberde oyuncunun yeni durağının Leeds United olabileceği konuşuluyor.

İspanyolların önde gelen yayın organı AS'a dayandırılan bilgiye göre, Celta'nın yıldız futbolcuyu satmayı planlamasına rağmen West Bromwich Albion'ın oyuncunun sözleşmesini kalıcı hale getirme seçeneği bulunmuyor.

West Brom küme düşme hattında

Ocak ayında kiralık olarak Celta Vigo'dan lacivert beyazlıların kadrosuna dahil olan Okay Yokuşlu, Premier Lig'de çıktığı 12 maçta 1 asist yaptı. Ligde zor günler geçiren ve kümede kalma savaşı veren West Brom., sezonun bitimine 4 maç kala düşme hattının 10 puan gerisinde sondan ikinci sırada bulunuyor.