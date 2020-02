Okay Yokuşlu LaLiga'daki ilk golünü attı!

Villarreal - Celta de Vigo: 2 - 3

Milli oyuncu 90 dakika sahada kaldı

İSTANBUL,(DHA)

Milli futbolcu Okay Yokuşlu, La Liga ekiplerinden Celta Vigo formasıyla ilk golünü kaydetti.

İspanya Ligi (La Liga) 15\'inci hafta mücadelesinde Celta de Vigo, Villarreal\'i deplasmanda 3 - 2 mağlup etti.

El Madrigal Stadyumu\'nda oynanan mücadelede ilk golü 44\'üncü dakikada deplasman ekibinin oyuncusu Brais Méndez attı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Karşılaşmanın 49\'uncu dakikasında milli oyuncu Okay Yokuşlu ise Celta Vigo\'nun 2\'nci, kendisinin ise ligdeki ilk golünü kaydetti. 51\'inci dakikada Gomez, konuk takımın 3\'üncü ve son golünü ağlarla buluşturdu. 83\'üncü dakikada Bacca ev sahibi takımın ilk golünü kaydetti. Bacca maçın 87\'inci dakikasında takımının 2\'nci golünü atarak maçın skorunu tayin etti.

\"CELTA VIGO\'NUN FELSEFESİ GAYET HOŞUMA GİTTİ\"

Bu arada La Liga\'daki ilk golünü kaydeden Okay Yokuşlu, bir kaç ay önce Demirören Haber Ajansı\'na verdiği röportajda, \"Celta Vigo Kulübü\'nün bana olan bakış açısı gayet güzeldi. Gitmeden önce de konuştuğumuzda bana çok iyi yaklaştılar. Kulübün felsefesi gayet hoşuma gitti. Ama sezon öncesinde sakatlık yaşamıştım bu da beni yavaşlattı. Sezonun ilk haftası başlayabildim çalışmalara. Maçlara sonradan dahil oldum ve gittikçe daha fazla süre almaya başladım. Daha hazır hale geldim diyebilirim. Her şey yolunda, takıma iyice adapte oldum\" şeklinde açıklama yapmıştı.

