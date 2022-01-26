Okay Yokuşlu, Getafe'ye transfer oldu

İspanya LaLiga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu, Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe'ye transfer oldu.

İspanya LaLiga ekiplerinden Getafe, Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Böylece Getafe'de Enes Ünal'ın ardından Okay Yokuşlu'da bu sezon forma giyecek.

27 yaşındaki orta saha bu sezon Celta Vigo formasıyla toplamda 9 maça çıktı ve herhangi bir katkıda bulunamadı. Forma şansı bulmakta zorlandığı için tecrübeli futbolcunun Getafe'yi tercih ettiği öğrenildi.