-OKAY: YÖK'ÜN YAZISI SORUNU ÇÖZMEZ ANKARA (A.A) - 06.10.2010 - CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay, YÖK'ün İstanbul Üniversitesine gönderdiği yazıyla gündeme gelen başörtüsü tartışmalarıyla ilgili olarak, ''Bu konuda hem AİHM hem Anayasa Mahkemesi kararı varsa hukuktaki bütünlük uyarınca bu kararlarla, diğer yasal düzenlemelerin çelişmemesi lazım. O yazı tek başına bu sorunu çözen bir yazı değildir'' dedi. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), saat 11.00'de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Okay, toplantının ardından yaptığı açıklamada, hem ülke gündemindeki hem de parti gündemindeki konuların değerlendirildiğini söyledi. Okay, öncelikle ekonomik gelişmelerin değerlendirildiğini belirterek, ''Büyüme cephesinde kaydedilen toparlanmayı memnuniyetle karşıladık ancak dış açıktaki hızlı artışın ve finansmanda hızla payı artan sıcak paranın yarattığı kırılganlığı göz önünde tuttuk'' dedi. Son dönemde kaydedilen istihdam artışının üçte birinin tarımda üçte birinin de kayıt dışı işlerde olduğunu kaydeden Okay, toplantıda et ve domates başta olmak üzere tarım ürünlerindeki artışın da değerlendirildiğini kaydetti. Okay, şöyle konuştu: ''Derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından görünümün pozitife çevrilmesi ve bu çerçevede ekonomideki kırılganlıklara dair yaptığı açıklama yanında uluslararası yatırım bankalarının Türk ekonomisinin risklerinin hızla arttığı yönündeki açıklamaları değerlendirildi. Mali Kuralın gündemden çıkarılması ile başlayan ve kanunen yayınlanması gereken orta vadeli ekonomik programın ve bunun yayınlanmamasının ve 2011 bütçe sürecinde yarattığı belirsizliğin ve yaratacağı sıkıntılar gözden geçirilmiştir.'' Okay, CHP'nin ekonomi alanında hazırladığı raporun çalışmalarının da sürdüğünü bildirdi. Okay, MYK'da Anayasa Hazırlık Komisyonu kurulmasına da karar verildiğini, komisyonun, gelişen sürece göre bir anayasa değişiklik hazırlığı içerisinde görevini yapacağını söyledi. Okay, komisyon başkanının MYK Üyesi Süheyl Batum olduğunu belirtti. -SORULAR- Okay, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin YÖK'ün İstanbul Üniversitesi'ne gönderdiği yazı ile ilgili sorusu üzerine Okay, ''Öncelikle, CHP'nin Sayın Genel Başkanı'nın bu konudaki çok samimi açıklamalarının 'Sululuk' diye ifade edilmesi tek kelimeyle cıvıklıktır'' dedi. Zaman içerisinde bazı üniversitelerde türban yasağının uygulanmaz hale geldiğini savunan Okay, şöyle konuştu: ''Şimdi bu bir tespit. Bugün gelinen noktada yüksek öğrenimde yine de fiiliyatta kimi üniversitelerde türban yasağının uygulandığı iddiası nedeniyle Sayın Genel Başkanımız da bir CHP iktidarında 'Üniversitelerde türban sorununu çözeceğiz' dedi. Bu konudaki kararlılığını tartışılmaz bir şekilde ortaya koydu. Geldiğimiz noktada Sayın Başbakan'ın şu son süreçteki açıklamalarına bakarsak neyi görüyoruz, öncelikle bir tanımın altını çizmemiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. O zaman şu kafa karışıklığından Sayın Başbakan'ın kurtulması lazım. Türkiye Cumhuriyeti devleti hukuk kuralları içindemi işleyecek? Yoksa din kurallarına göre mi yönetilecek?'' Başbakan Erdoğan'ın bu konudaki konuşmalarından örnekler veren Okay, ''Sayın Başbakan'ın bu sorunun çözümünde kafa karışıklığından kurtulması lazım. Şimdi sorun ne? Çözümü istenilen ve çözeceğiz denilen sorun, 'Üniversitelerdeki öğrenim özgürlüğünün önündeki türban sorunu' Ama Sayın Başbakan'ın şunu açıklaması lazım, 'Peki nereden başlayacak bu türbana özgürlük iddian?' Bunların netleşmesi lazım. Bunlar netleşmeden bugüne kadar Sayın Başbakan'ın siyasi sömürü aracı olarak kullanmış olduğu türbanı, yeniden siyaseten sömürmek için ülkenin gündemine taşıyor'' diye konuştu. Okay, bir gazetecinin ''üniversitelerde sivil polis bulundurulmasına yönelik yer tahsisi istendiği konusunda açıklamalar olduğunu'' hatırlatması üzerine, üniversitelerin özerk olması, talep durumunda emniyet güçlerinin üniversiteye gelmelerinin doğru olduğunu belirtti. MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural'ın Anayasa Komisyonu ile ilgili CHP'yi hedef alan açıklamalarının anımsatılması üzerine Okay, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in komisyonla ilgili yaptığı bir açıklamanın elinde olduğunu söyledi. Şahin'in görev yetki ve sorumluluklarının bilincinde olmadığını ileri süren Okay, şunları söyledi: ''Sayın Şahin, Başbakan'ın etkisi altında. Sayın Meclis Başkanı 'Partiler arası bir uzlaşma olursa anayasa değişikliği konusunda Meclis Başkanı olarak üzerime düşeni yaparım, bu konuda grup başkanlarını arayacağım' dedi. Daha sonra AKP Grup Başkanvekili Sayın Bozdağ'ı aradı. Bozdağ'ın da 'biz bunda hazırız' dediğini hepiniz biliyorsunuz. Biz de CHP olarak oluşturulacak bir komisyona üye verebileceğimizi ifade ettik. Ancak anlaşılan o ki Sayın Başbakan'ın anayasa değişikliğine ilişkin seçim dönemine ve bunu seçimde malzeme yapma kararlılığı nedeniyle anayasayı bu süreçte değiştirmek için bir çalışma içerisinde olmama iradesini belirtmesi Meclis Başkanı'nın bütün bu söylediklerini yok farz ederek, Başbakan'a kasıtla, 'Böyle bir siyasi parti grubu uzlaşma komisyonunda yer almayacağını' söylüyor, 'Öyleyse bu komisyonun çağrılmasına gerek yok' türünden bir açıklamada bulunmuş. Sayın Şahin, Meclis Başkanı sıfat ve sorumluluğunda işini yapacak, o inisiyatifi kendisi kullanacak...'' -''SAYIN BAŞBAKAN BİR 3 DİYOR BİR 9 DİYOR...''- Okay, Başbakan'ın ''meydanları ve ciddi ortamları birbirinden ayırması gerektiğini'' belirterek, şunları kaydetti: ''CHP tüzüğü onu ne ilgilendirir. Sana ne, sen kendi işine bak. Bir Başbakana bir siyasi partinin iç işleyişi ile ilgili dedikodu yapmak yakışıyor mu? Bunu doğal karşılıyoruz, çünkü Recep Tayyip Erdoğan üslubu bu. Sayın Başbakan 13 Eylül'de ne dedi, 'Buyurun diyaloğa hazırız' dedi. Ertesi gün değiştirdi, sonra yeniden değiştirdi, TESK'te üslubunu yeniden değiştirdi. Yani bir 3 diyor bir 9 diyor. Ama 3 de dese 9 da dese Sayın Başbakan'ın yapması gereken şu; Türkiye'de daha ileri bir demokrasi ve özgürlüklerin güçlenmesi için bir anayasa değişikliğine ilişkin bir ihtiyaç varsa, böyle bir talep gündeme gelmişse ve bu talebe parlamentoda grubu bulunan siyasi partiler 'biz de bunda varız' diyorlarsa senin işin onun önünü açmaktır, ipe un sermek değildir. Çalışırsın bugün olur yarın olur...'' Okay, bir gazetecinin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in bugün bir basın toplantısı düzenleyerek, CHP'yi hedef alan açıklamalarının olduğunu sorması üzerine, ''Sayın Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan olması sonrasında, Türkiye'de yeni bir rüzgarın başlaması ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun iktidara en hazır Genel Başkan olması bir kompleks yarattı. Onun üzerine iktidarın kimi sözcüleri değil, bazı medyada böylesine gerçek dışı, iftira, yalan karalama kampanyasını maalesef sürdürdü, hiç kimse bundan nasiplenemez. CHP Sayın Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığında iktidar için yola çıkmıştır ve hedefi iktidar olmak ve sayın Genel Başkanı da Başbakan yapmaktır. Herkes kendi işine baksın, Hüseyin de biberle tuzla uğraşmasın'' diye konuştu. Okay, ''türban tartışmaları ile ilgili partide farklı sözler var olup olmadığı'' yönündeki bir soru üzerine de CHP'nin bu konuyla ilgili ne söylediyse aynı kararlılıkla bunu ifade ettiğini kaydetti.