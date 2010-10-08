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Politika

OKAY: ''TÜRBAN RAPORU SUNULMADI'' BOLU (A.A)

08 Ekim 2010 19:19

-OKAY: ''TÜRBAN RAPORU SUNULMADI'' BOLU (A.A) - 08.10.2010 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay, ''Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına, herhangi bir şekilde türbanla ilgili olarak yapılmakta olan çalışmaya ilişkin ne bir taslak, ne bir rapor sunulmuştur'' dedi. CHP Grup Başkanlığı tarafından Abant'ta düzenlenen milletvekilleri toplantısı öncesinde Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türbanla ilgili olarak MYK'ya bir raporun sunulup sunulmadığı sorusu üzerine Okay, ''MYK'ya ne böyle bir taslak, ne böyle bir rapor sunuldu. Bu, MYK toplantısından sonra basına yapmış olduğum açıklamanın, basın tarafından rapor olarak algılanmasıdır. Ortada bir rapor yok. Sayın Genel Başkana böyle bir çalışmanın aksettirilip edilmediğini bilemem. Ancak, MYK'da böyle bir rapor taslağı üzerinde çalışma söz konusu değil'' diye konuştu.

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