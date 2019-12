Okay Temiz ustalara saygı etkinliğiyle Beşiktaş'ta

Beşiktaş Belediyesince düzenlenen "Ustalara Saygı" etkinliğinin 30 Marttaki konuğu, dünyaca ünlü ritm ustası Okay Temiz olacak.



Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Faruk Şüyün'un hazırladığı ve moderatörlüğünü üstlendiği etkinlik, Akatlar Kültür Merkezi Melih Cevdet Anday Sahnesi'nde yapılacak.



Doğum günü olan 11 Şubat, 2002 yılından bu yana "Ritmin Günü" olarak kutlanan Okay Temiz için hazırlanan gecede, müzik başrolde olacak. Faruk Şüyün ile Okay Temiz, sahnede, ustanın farklı dönemlerde birlikte çalışmalar yaptığı Ferdi Özbeğen, Hüsnü Şenlendirici ve Önder Focan'ı enstrümanlarıyla ağırlayacak. 80 kişilik Okay Temiz Ritm Atölyesi'nden bir grup da "hocalarını" sahnede yalnız bırakmayacak.



Ayşe Emel Mesci, Demir Gökgöl, Dilek Türker, Okay Temiz Ritm Atölyesi yöneticisi Ebru Ayarcı, Sumru Yavrucuk, Tunçel Gülsoy, Yılmaz Zenger ve Zeynep Tunuslu da geceye katılarak Okay Temiz'li anılarını ve sanatçının bilinmeyen yönlerini konuklarla paylaşacak.



"Ustalara Saygı" gecesinde Okay Temiz'in çocukluğundan bugüne albümünden sayfalar ve 70. yaş konserinden görüntüler de seyircilere sunulacak.