Okay Temiz: Erdoğan, sanata ve sanatçıya her zaman saygılı olan bir insan

‘Ritim ustası’ olarak bilinen Okay Temiz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan için “Sanata, sanatçıya her zaman saygılı, müziğe ilgili, ön yargısı olmayan bir insandır.” dedi.

Sabah gazetesinden Göksan Göktaş’a konuşan Temiz’in Erdoğan’la ilgili ifadeleri şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la, İstabul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden beri süregelen bir dostluğumuz var.

Sanata, sanatçıya her zaman saygılı, müziğe ilgili, ön yargısı olmayan bir insandır.

İstanbul Havalimanı Açılış Konseri'nde yapılan tercih de Türkiye'de bir şeylerin, kültürel anlamda geliştiğinin işaretlerini veriyor aslında.

Müziğe, gerçek müziğe, sanata değer verirsek dönüşürüz, birleşiriz... .

Müziğimdeki farklı seslerin birleşimi, harmanı; aslında hayatta da uygulayabileceğimiz bir arada, huzurla yaşama formülü…"

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