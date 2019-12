-OKAY: TALEP GELİRSE GÖRÜŞÜRÜZ ANKARA (A.A) - 18.10.2010 - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hakkı Suha Okay, AK Partiden grup başkanvekilleri düzeyinde başörtüsü sorununa ilişkin görüşme talebi gelmesi halinde buna olumlu yanıt vereceklerini söyledi. CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Okay, toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Bir gazetecinin, ''İktidar partisi grup başkanvekillerinin, başörtüsü sorununa yönelik CHP grup başkanvekilleriyle görüşme talebinde bulunmaları halinde ne yanıt verileceğini'' sorması üzerine Okay, ''Siyasi nezaket gereği böyle bir talep gelirse çok doğal ki arkadaşlarımız görüşürler'' dedi. Okay, ancak ziyaretin gerçekleşmiş olmasının herşeyin bir mutabakatla sonuçlanacağı anlamına gelmediğini de ifade etti.