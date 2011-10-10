Okay Şenol: Pamuk Prenses'in çocuklara kattığı hiçbir şey yok'



T24 - Çocukların izlediği tiyatro oyunlarından biri Pamuk Prenses ve 7 Cüceler. Ne var ki Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Derneği Başkanı Okay Şenol, bu ve buna benzer oyunların sahnelenmesinden şikâyetçi. Bunların çocuklara bir şey katmadığını belirten Şenol'a göre, daha güncel konular işlenmeli.

Zaman gazetesinde yer alan habere göre, tiyatro sezonunun başlamasıyla çocuk tiyatroları da küçük izleyicilerine perdelerini açtı. Bunlardan biri de 15 yıldır çocuk oyunları sahneleyen Tiyatro Alkış. Tiyatro'nun yapımcısı ve oyuncusu olan Okay Şenol aynı zamanda Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Derneği'nin (ÇOGED) de başkanı. Türkiye'de çocuk tiyatrolarının sıkıntı içinde faaliyet gösterdiğini anlatan Şenol, ekonomik getirisi nedeniyle Pamuk Prenses gibi tiyatro klasiği haline gelen oyunları sahnelemekten şikâyetçi.

Ailelerin içeriğini bilmediği oyunlar yerine Pamuk Prenses'i tercih ettiğini anlatan Şenol, "Pamuk Prenses çocuklara bir şey katmıyor, artık oyunlarda güncel konular işlenmeli." diyor. Şenol, kaybetmekte olduğumuz bazı değerlerin tiyatro sayesinde çocuklara aktarılabileceğine inanıyor. Tiyatronun çocuk eğitimi için çok elverişli bir alan olduğuna işaret eden Şenol, "Bazen bir öğretmenin bir yılda öğretemediği şeyi biz bir saatte çocuğa anlatabiliyoruz." diye konuşuyor.

Bazı çocuk tiyatrolarının oyunların pedagojik boyutuna dikkat etmediğini ifade eden Şenol, yıllardır oynana gelmiş olmasına rağmen pedagojik hatalarla dolu olduğu için Pamuk Prenses'e bile tiyatro tarafından yeni bir düzenleme getirildiğini kaydediyor.



Yine maddî getirisi nedeniyle dizilerde oynamak zorunda olduklarını hatırlatan Şenol, bunun da sıkıntıları olduğunu dile getiriyor. Şenol yaşadığı sorunu bir örnekle anlatıyor: "Dizide polisi canlandırıyorum ve birilerini öldürüyorum. Ertesi gün gidip çocuk oyunu oynuyorum. Çocuk da beni gösterip, 'Akşam bunu öldürmüştün sen! Bu bir hata, bunu çocuğa açıklayamazsın.' diyebiliyor."

İşin maddî boyutunu göz ardı ettikleri zamanların olduğunu da belirten Şenol, "Tiyatro Alkış olarak Çocuk Tiyatroları Festivali kapsamında oyun izleme imkânı olmayan çocuklar için her yıl sahne alıyoruz." diye konuşuyor.