Okay Gönensin son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye basınının en kıdemli isimlerinden gazeteci Okay Gönensin, son yolcuğuna uğurlandı.

Kalp krizi geçirerek 66 yaşında hayatını kaybeden Gönensin’in Zincirlikuyu Camisi’nde kılınan cenaze namazına medya, sanat, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda yakını katıldı. Gönensin, Anadolu yakasındaki Nakkaştepe Kabristanı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Gönensin'in ailesi ve yakınları dışında katılan isimlerden bazıları şöyle:

Hasan Cemal, Yalçın Doğan, Tan Oral, Mehmet Y. Yılmaz, Altan Öymen, Akif Hamzaçebi, Sedat Ergin, Tuğrul Eryılmaz, Selin Ongun, Yıldıray Arslan, Muzaffer Akyol, Kutlukhan Perker, Orhan Erinç, İhsan Yılmaz, Özgür Yici, Güngör Mengi, Ruhat Mengi, Hüseyin Gürer, İbrahim Yıldız, Tahir Özyurtseven, Ahmet Sever, Mehmet Taşdiken, Orhan Bursalı, Ertuğrul Özkök, Edibe Buğra, Aslı Aydıntaşbaş, Banu Güven, Mehveş Evin, Seraceddin Zıddıoğlu, Murat Bjeduğ, Ömer Laçiner, Hasan Arat, Tayfun Devecioğlu, Abdurrahman Yıldırım, Bülent Kızanlık, Emre İskeçeli, Bilal Çetin, Semra Çetin, Ali Acar, Yalçın Bayer, Gürsel Göncü, Selçuk Özer, Ferah Aydın, Ercan İnan, Cüneyt Toros, Volkan Vural, Belma Akçura, Füsun Özbilgen, Arif Kızılyalın, Atilla Güner, Doğan Akın.

Törende Gönensin'in oğlu Can ve kardeşi Turgay Gönensin taziyeleri kabul etti. T24 yazarı Hasan Cemal, "Neredeyse yarım yüz yıllık arkadaşım. Bunun 40 yılı birlikte gazetecilik peşinde koşturduk. Birlikte gazete yaptık. Çok yakın arkadaştık. Sadece gazetecilik değil, her şeyi paylaştık hayatta" diye konuştu.

Gazeteci ve siyasetçi Altan Öymen de, "Türkiye'de çok iyi yetişmiş ve görevini çok iyi yapan bir gazeteciydi. Çeşitli vesilelerle beraber çalıştık.Çok büyük bir kayıp" şeklinde konuşurken, Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, "Okay iyi, zeki bir gazeteciydi. Cumhuriyet tarihine adı geçecek biriydi. Cumhuriyet Okay zamanında iyi bir gazetecilik yaptı. Cumhuriyet'in 160 bin tiraja çıktığı dönemlerin yazı işleri müdürüydü" diye konuştu.

Okay Gönensin'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Okay Gönensin kimdir?

14 Ekim 1950'de dünyaya gelen Okay Gönensin, Saint-Joseph Fransız Lisesi'nden sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi.

Uzun yıllar Cumhuriyet'te Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan ve Hasan Cemal ile birlikte gazeteyi çıkaran Okay Gönensin bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşıyordu.

Gönensin, 1974 yılında Cumhuriyet gazetesi yazı işlerinde çalışma hayatına başladı. Hasan Cemal, 1981'de Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olunca Gönensin gazetenin yazı işleri müdürü oldu. 1992'ye kadar Cemal ile birlikte gazetenin yayımlanmasında önemli roller üstlendi.

1992 yılında Cemal ile birlikte Cumhuriyet gazetesinden ayrıldı, Sabah gazetesinde çalışmaya başladı. Sabah gazetesinde çalışırken grubun içerisinde Yeni Yüzyıl gazetesini çıkaran Gönensin, bu gazetenin genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Okay Gönensin'in köşe yazıları, 2004 yılından bu yana Vatan gazetesinde yayımlanıyordu.

Gönensin'in Can adında bir oğlu var.

Bu da Geçer Ya Hû: Okay Gönensin'den akla, vefaya, ahlaka dair hisseler, hikâyeler...

Okay Gönensin, 'gerçek gazetecilerin sonuna kadar özgür olabildiği rüya gibi' bir gazete yapmıştı

Birlikte çalıştığı gazeteciler Okay Gönensin'i anlatıyor...