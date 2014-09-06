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Politika

Okay Gönensin: Mezar ziyaret etmekle devrimci olunmuyor

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay konuşmasını değerlendiren Okay Gönensin, 'Ben devrimci Kemal'im' söylemini ucuz bulduğunu söyledi

06 Eylül 2014 19:07

A Haber’de Kadraj programına konuk olan Vatan Gazetesi yazarı Okay Gönensin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun, yeniden partinin Genel Başkanlığına seçildiği CHP Kurultayı’nı ve kurultaydan çıkan mesajları değerlendirdi.

CHP liderinin kurultay konuşmasındaki “Devrimci Kemal’im ben, Dersimli Kemal’im ben” sözlerini yorumlayan Gönensin, “Aşağı yukarı aynı kuşaktanız kendisiyle, ben herhangi bir devrimci faaliyette Kemal Kılıçdaroğlu ismini duymadım. Mezar ziyaret etmekle ‘devrimci’ olunmuyor” dedi.

 

CHP’liler CHP'den memnun değil

 

CHP’ye oy verenlerin de CHP’nin şu anki durumundan memnun olmadıkları kesin. Sonuçta oy verdiğiniz partinin iktidar olmasını istersiniz, çünkü onun için oy veriyorsunuz. CHP, şu anda iktidar adayı olamıyor. Bunu her vesileyle, her şekilde ifade ediyorlar kendileri de. Bu durumdan delegenin de rahatsız olduğu son kurultaydaki oy dağılımından ciddi bir şekilde ortaya çıkmış oldu

 

Mezar ziyaret etmekle devrimci olunmuyor

 

Deniz Gezmiş’in ve idam edilen arkadaşlarının mezarını ziyaret etmekle ‘devrimci’ olunmuyor. “Ben devrimci Kemal’im” diyor, biz aşağı yukarı aynı kuşaktanız kendisiyle ama ben Kılıçdaroğlu’nu tanımıyorum. Araştırırım da o dönemde herhangi bir devrimci faaliyeti olup olmadığını. Olduğunu da sanmıyorum, olsaydı bilirdik, duyardık. Ben bu söylemi de ucuz buluyorum.”

 

 

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