-OKAY CUMHURBAŞKANINI ELEŞTİRDİ ANKARA (A.A) - 25.10.2010 - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hakkı Suha Okay, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna (HSYK) yaptığı atamaları değerlendirirken, ''Cumhurbaşkanı, seçildiği günün koşullarıyla görev üstlendiği günün koşulları arasında herhangi bir fark gözetmemektedir. Hala AKP'nin çekirdek kadrosunda bir misyon üstleniyor gibi isim belirlemektedir'' dedi. Okay, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün HSYK'ya yaptığı atamaları eleştiren Okay, Gül'ün yaptığı 4 atamadan 2'siyle hemşehrilik ilişkisi olduğunu, bunun ötesinde de AK Parti'nin siyasi söylem ve düşüncesindeki kişilerin özel olarak belirlendiğinin görüldüğünü iddia etti. Cumhurbaşkanının anayasa gereği tarafsız olması gerektiğini belirten Okay, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Anayasadaki cumhurbaşkanı tanımlarını bir yana bırakacaksın, içinden çıktığın siyasi partinin dünya görüşü doğrultusunda tercihte bulunacaksın. Bu tercihte bulunurken de bağımsız yargının şekillenmediğini bir kez de sen ortaya koyacaksın. Oysa Sayın Cumhurbaşkanı için iyi bir fırsattı. Bu konuda objektif, bağımsız, bir siyaset içinde yer almayan isimleri belirlemiş olsaydı, Türkiye'de hiç olmazsa böyle bir kurum var denilebilirdi. Ancak, anlaşılan o ki görev süresinin tamamlanmasına 20 ay kadar bir süre kalan Sayın Cumhurbaşkanı, seçildiği günün koşullarıyla görev üstlendiği günün koşulları arasında herhangi bir fark gözetmemektedir. Hala AKP'nin çekirdek kadrosunda bir misyon üstleniyor gibi isim belirlemektedir. Bu isimler Sayın Cumhurbaşkanı'nın doğrudan inisiyatifinde, dilediği gibi belirleyeceği isimler değildir. Cumhurbaşkanının, anayasada yükümlenen sorumluluk boyutunda isim belirlemek gibi bir görevi bulunmaktadır.'' Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile CHP arasında tüzük değişikliğine ilişkin yazışmalar hatırlatılarak, gelinen son noktanın sorulması üzerine Okay, gelen yazılara cevap verildiğini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir iddiada bulunması halinde bunun MYK'da değerlendirileceğini söyledi. Konuya ilişkin ihtimallerin belli olduğunu aktaran Okay, ''Şu an Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından herhangi bir yazı gelmeden buna somut bir cevap vermek mümkün değildir. Yazı gelir gereği düşünülür'' dedi. Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Ahmet Sever'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Çankaya Köşkü'nde tek resepsiyon uygulamasını ''normalleşme'' olarak nitelendirdiği ifade edilerek, değerlendirmesinin sorulması üzerine de Okay, ''Çankaya Köşkü hangi pozisyondan, anormallikten normalliğe mi dönüşüyor? Bu bizim konumuz değil. Ancak, CHP'nin resepsiyonla ilgili kimi değerlendirmeleri türbanla ilintili ya da ikiden bire indirilmesiyle ilintili değildir'' diye konuştu. Okay, ''Neyle ilintili o zaman?'' sorusunu şöyle yanıtladı: ''Medya şunu yapmak istiyor; sanki Bayan Gül'ün türbanı olduğu için CHP resepsiyona katılmayacak. Başlangıcından bu yana CHP, önceki Sayın Genel Başkanımız da dahil, kesinlikle ve kesinlikle resepsiyona katılmamanın Bayan Gül'ün türbanıyla ilgisi olmadığını, ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçiliş yöntemi ve süreçteki görev anlayışıyla ilintili olduğunu söylemiştir. Ancak şu aşamada ben CHP'nin sözcüsü olarak CHP'nin, milletvekilleri resepsiyona katılsın veya katılmasın diye bir iradesi olmadığını, dileyenin katılabileceğini ifade ettim.''