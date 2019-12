-OKAY: CHP'NİN GÖRÜŞLERİ AKTARILACAK ANKARA (A.A) - 12.07.2010 - CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında 15 Temmuz Perşembe günü TBMM'De gerçekleşecek görüşmeye ilişkin olarak, ''Terörle mücadelenin bir iç siyaset malzemesi yapmadan ulusal bir program içinde sürdürülmesi gerekliliği yönündeki CHP'nin görüşleri Sayın Başbakan'a aktarılacaktır'' dedi. Okay, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında yaptığı toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu ve sorularını yanıtladı. MYK toplantısında parti içi çalışmalar ile Kılıçdaroğlu'nun yurt gezilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğunu belirten Okay, geçen hafta gerçekleştirilen il ve belediye başkanları toplantılarının da ele alındığını söyledi. Belediye başkanlarıyla bölgesel toplantılar da gerçekleştireceklerini anlatan Okay, referandum sürecinde örgütlerin nasıl bir çalışma izleyeceklerinin de görüşüldüğünü aktardı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun bu hafta sonu gerçekleştireceği yurt gezisi hakkında da bilgi veren Okay, 16 Temmuz Cuma günü Eskişehir, Bilecik, Bursa ve Yalova illerini kapsayan 4 günlük bir geziye çıkılacağını bildirdi. Okay, Kılıçdaroğlu'nun ilk yurt dışı gezisini ise 19-20 Temmuz tarihinde Kıbrıs'a gerçekleştireceğini kaydetti. -DOĞU VE GÜNEYOĞU'YLA İLGİLİ KOMİSYON OLUŞTURULDU- MYK toplantısında Doğu ve Güneydoğu bölgesiyle ilgili olarak ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal değerlendirmelerde bulunmak ve örgütlerle temas kurmak üzere komisyon oluşturulduğunu açıklayan Okay, bu komisyonda Genel Başkan Yardımcıları Haluk Koç ve Umut Oran, Genel Sekreter Yardımcısı Tekin Bingöl, MYK üyesi Mahmut Duyan, Parti Meclisi üyeleri Ensar Öğüt ve Mehmet Faraç ile Bingöl İl Başkanı Sema Kaygalak'ın görev yapacağını söyledi. Okay, ''Çok doğal ki 1989 yılında CHP tarafından hazırlanmış bir rapor vardı. Üzerinden 21 yıl geçti. O raporun hazırlandığı tarihteki konjonktür ile bugünkü konjonktür arasında değişkenlikler vardır. O raporda yer alan kimi hususlar bugün gerçekleşmiştir. Bunlar da göz önünde tutularak daha geniş kapsamlı bir değerlendirmede bulunulacak'' diye konuştu. -NALBANTOĞLU İZMİR İL BAŞKANLIĞINA ATANDI- Geçen hafta gerçekleşen MYK toplantısında görevden alınan Adana ve Hatay il başkanlıklarının MYK'ye yaptıkları ''Durumlarının yeniden gözden geçirilmesi'' taleplerinin reddedildiğini belirten Okay, Ağrı'da Birol Öztürk, Adana'da ise Zeydan Karalar'ın başkanlığındaki geçici yönetim kurullarının atamasının yapıldığını belirtti. Okay, istifalarla boşalan İzmir İl Başkanlığı ve yönetim kuruluna da Parti Meclisi üyesi Rifat Nalbantoğlu ile 20 yönetim kurulu üyesinin atandığını ifade etti. Okay, MYK'nin referandum sürecine ilişkin değerlendirme de yaptığını ve olabildiğince çok ilde çalışmaların yürütülmesine karar verdiklerini söyledi. -ERDOĞAN-KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ- Hakkı Suha Okay, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Okay bir soru üzerine Başbakan Erdoğan ile CHP lideri Kılıçdaroğlu arasında 15 Temmuz Perşembe günü TBMM'de gerçekleşecek görüşmeye CHP'den Kılıçdaroğlu'nun belirleyeceği 3 kişinin daha katılacağını söyledi. Görüşmenin içeriğine ilişkin olarak da ''Sayın Başbakan'ın bilgilendirmesi sonrasında CHP'nin sayın Genel Başkanı da bu konuda düşüncelerini aktaracaktır'' diyen Okay, görüşmenin ana temasının terör olduğunu, ancak başka konuların gündeme gelip gelmemesinin görüşmenin içeriğine bağlı olduğunu ifade etti. Okay, ''Başbakan'a terörle ilgili bir öneri iletilecek mi? Bir dosya sunulacak mı?'' sorusunu yanıtlarken de CHP'nin başlangıçtan bu yana terörle mücadele konusunda bir doğrultu tutarlılığı sergilediğini, bunların bir kez daha Başbakan Erdoğan'a ifade edileceğini aktardı. Okay, ''Terörle mücadelenin bir iç siyaset malzemesi yapmadan ulusal bir program içinde sürdürülmesi gerekliliği yönündeki CHP'nin görüşleri Sayın Başbakan'a aktarılacaktır'' dedi. -''STENO NE DÜŞÜNÜLDÜ NE KONUŞULDU''- CHP'nin görüşmede bir steno olması ve tutanak tutulmasını talep ettiği yönünde haberler çıktığı hatırlatılarak bunun doğru olup olmadığının sorulması üzerine Okay, ''Basın böyle önemli bir konunun galiba magazin tarafıyla ilgileniyor. Böyle bir şey ne düşünüldü ne konuşuldu. Zannederim basının bu konularda ciddi kaynaklardan bilgi edinmesi doğru olur. İnternetin peşine takılmasın basın, haber kaynaklarını önemsesin diye düşünüyorum'' şeklinde konuştu. Okay, Kılıçdaroğlu'nun görüşmede MHP'nin de sürece dahil edilmesi yönünde talebi olacağı yönünde görüşler olduğunun ifade edilmesi üzerine ise ''Sayın Başbakan'ın kimden randevu isteyeceği, kimlerle görüşeceği onların takdirindedir. Ancak terörle mücadele ulusal bir programdır. Bu çerçevede tüm siyasal partilerle görüş alışverişinde bulunulması bir temennidir. Ama görüşüp görüşmemek Sayın Başbakan'ın veya MHP'nin Sayın Genel Başkanı'nın takdirindedir'' karşılığını verdi.