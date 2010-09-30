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Politika

OKAY: ÇAĞRIYA İCABET EDERİZ ANKARA (A.A)

30 Eylül 2010 21:00

-OKAY: ÇAĞRIYA İCABET EDERİZ ANKARA (A.A) - 30.09.2010 - CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in, yeni bir anayasa değişikliği için çağrı yapması halinde CHP grup başkanvekillerinin bu çağrıya icabet edeceğini, uzlaşma komisyonu kurulması halinde bu komisyona üye verebileceklerini bildirdi. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Okay, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, MYK devam ederken, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in anayasa değişikliğine ilişkin partilerin grup başkanvekillerine çağrı yapacağına ilişkin bilgi geldiğini ancak kendi grup başkanvekillerine böyle bir davetin ulaşmadığını söyledi. Okay, ''TBMM Başkanı Şahin, yeni bir anayasa değişikliği için çağrı yaparsa, CHP'nin grup başkanvekilleri bu çağrıya icabet eder, bir uzlaşma komisyonu da kurulursa bu komisyona üye vermeyi uygun görür'' diye konuştu.

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