-OKAY: ARTIK BİRLİKTE ÇALIŞMA İMKANI YOK ANKARA (A.A) - 03.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni Merkez Yönetim Kurulunda (MYK) yer almayan Hakkı Suha Okay, son gelişmelerin ardından gelinen noktada artık birlikte çalışmanın imkanı olmadığını söyledi. Okay, gazetecilerle yaptığı sohbette, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yeni tüzüğün uygulanmasına ilişkin yazısının gereğinin Parti Meclisi'nde alınan kararla yapılması gerektiğini, ancak bunun gerçekleşmediğini ifade etti. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun çağrısını kendisinin yaptığı Parti Meclisi'ne katılmadığını dile getiren Okay, gelinen noktada seçimli bir kurultayın zorunlu olduğunu söyledi. ''Korku imparatorluğu''ndan bahsedildiğini kaydeden Okay, ''Bu, 5 ayda mı oldu? 5 ay önce Önder Sav ile bir kader birlikteliği yapılmadı mı? Bu söylenenler çok büyük haksızlık'' dedi. Seçimli kurultay çağrısını Genel Başkanın yapabileceğini, Parti Meclisi'nin bu yönde karar alabileceğini ya da delege imzasıyla kurultaya gidilebileceğini belirten Okay, çözümsüzlüğün adli yargıya da intikal edebileceğini sözlerine ekledi.