Okan'ın listesi Cem’i kızdırdı

Okan Bayülgen “Disko Kralı” programında dizilerde en dikkat çeken öpüşme sahnelerini ekrana getirdi.Bu sahnelerden ’Top 10’ listesi oluşturarak üzerine yorumlar yapmaya başladı. 10’dan geriye doğru giden listede Necati Şaşmaz-Özgü Namal çiftinden Beren Saat-Kıvanç Tatlıtuğ’a kadar birçok dizi yıldızının rol gereği öpüşmesine yer verildi. Top 10’un 1 numarasında ise eski sevgilisi Cansu Dere’nin ’Ezel’deki rol arkadaşı Yiğit Özşener ile öpüşmesinin olduğunu gören Bayülgen görüntüyü dondurdu. Cem Yılmaz ile evlilik yolunda ciddi bir ilişki yaşayan Dere hakkında ’Kız çok iyi abi’ diyerek şaşırtan Bayülgen, görüntünün ekrandan gittiğini görünce de “Bitti mi bu kadar mı? O sonuncusu (Cansu Dere) çok güzeldi, ben onu seyrederdim” diyerek yorumlarını sürdürdü.Bayülgen’in bu esprisini duyan Cem Yılmaz’ın bundan çok rahatsız olduğu öğrenildi.