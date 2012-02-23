Okan'dan AKP'ye tutuklu gazeteciler tepkisi!

T24 - Okan Bayülgen'den hükümete ve yargıya tutuklu gazeteciler tepkisi geldi. Kral Çıplak'ta konuşan ünlü televizyoncu "Bu adamları ne için doğru dürüst yargılamadan içerde tutuyorsun be kardeşim?" diyerek hükümeti eleştirdi.

Gazeteciler.com'da yer alan habere göre; Heberler'i hazırlayan isimlerden olan ünlü oyuncu Levent Kazak'ı ağırlayan Bayülgen konu medyaya gelinde çarpıcı bir tepki gösterdi. Hapisteki gazetecilerin ülkede ve medyada ürettiği korkuyu işaret eden Bayülgen hükümete ve yargıya seslendi. Bayülgen, toplumda bir korku oluştuğu için haketmeyenlere de muhalif muamelesi yapıldığını söyledi...

'Bu adamları yargılamdan içeride tutuyorsun'

"Bu ülkede 2012'leri yaşıyoruz. Bu toprakların hiç kimseye kalmayacağı da çok belli. Bu iktidar savaşında bu mal paylaşımında... Aslında işler yolunda giderken bu gazetecileri içerde tutmasalar. İnsanlar medyada bu kelepçelenmiş götürülen gazetecileri görmese yani böyle bir şey yapılmasa o zaman iktidar istediği o mutlu ve güzel ülke imajını verebilecek. Özellikle gençlerin algısı için bunlar çok önemli. Bu içerde de dert dışarda da dert. Bu adamları ne için doğru dürüst yargılamadan içerde tutuyorsun be kardeşim?"

'Benim neyim muhalif'

"Ben de bir şey söylesem hemen tepkiler geliyor. diyorlar ki 'çok yaşatmazlar seni orada', 'artık yaptırmazlar bu işi sana...' Çok yakın takip ettiği falan da yok ama görüyor işte. Bu bir yargı bir izlenim. İçerde gazeteciler var ifade özgürlüğü yok diye düşünüyor. Bir de o yalama yutma basını görüyor tabi. Yoksa benim ne muhalefetim var. Böyle bir algı olunca hiç haketmeyenlere de muhalif muamelesi yapılıyor."