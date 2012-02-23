T24 LogoT24 Logo
Magazin

Okan'dan AKP'ye tutuklu gazeteciler tepkisi!

Okan Bayülgen tutuklu gazeteciler "Bu adamları ne için doğru dürüst yargılamadan içerde tutuyorsun be kardeşim?" dedi.

23 Şubat 2012 22:12

 

T24 - Okan Bayülgen'den hükümete ve yargıya tutuklu gazeteciler tepkisi geldi. Kral Çıplak'ta konuşan ünlü televizyoncu "Bu adamları ne için doğru dürüst yargılamadan içerde tutuyorsun be kardeşim?" diyerek hükümeti eleştirdi. 
 
Gazeteciler.com'da yer alan habere göre; Heberler'i hazırlayan isimlerden olan ünlü oyuncu Levent Kazak'ı ağırlayan Bayülgen konu medyaya gelinde çarpıcı bir tepki gösterdi. Hapisteki gazetecilerin ülkede ve medyada ürettiği korkuyu işaret eden Bayülgen hükümete ve yargıya seslendi. Bayülgen, toplumda bir korku oluştuğu için haketmeyenlere de muhalif muamelesi yapıldığını söyledi...
 
 

'Bu adamları yargılamdan içeride tutuyorsun'

 
 
"Bu ülkede 2012'leri yaşıyoruz. Bu toprakların hiç kimseye kalmayacağı da çok belli. Bu iktidar savaşında bu mal paylaşımında... Aslında işler yolunda giderken bu gazetecileri içerde tutmasalar. İnsanlar medyada bu kelepçelenmiş götürülen gazetecileri görmese yani böyle bir şey yapılmasa o zaman iktidar istediği o mutlu ve güzel ülke imajını verebilecek. Özellikle gençlerin algısı için bunlar çok önemli. Bu içerde de dert dışarda da dert. Bu adamları ne için doğru dürüst yargılamadan içerde tutuyorsun be kardeşim?"
 
 
 

'Benim neyim muhalif'

 
 
"Ben de bir şey söylesem hemen tepkiler geliyor. diyorlar ki 'çok yaşatmazlar seni orada', 'artık yaptırmazlar bu işi sana...' Çok yakın takip ettiği falan da yok ama görüyor işte. Bu bir yargı bir izlenim. İçerde gazeteciler var ifade özgürlüğü yok diye düşünüyor. Bir de o yalama yutma basını görüyor tabi. Yoksa benim ne muhalefetim var. Böyle bir algı olunca hiç haketmeyenlere de muhalif muamelesi yapılıyor."
 

ETİKETLER

okan bayülgen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24