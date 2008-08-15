'Okan yayık ayranı'

Dün akşam son kez 'Gülben Ergen'le Sürpriz' programıyla ekrana gelen Gülben Ergen, 'Programım kaldırılmadı, anlaşmam 13 bölümdü, bitti' dedi. Ergen, yapımcısı Okan Bayülgen'le ilgili şunları dedi: 'Okan bazen yayın günü konukların kim olduğunu öğrenirdi. Akış neymiş, reklam ne zaman girecekmiş, kim ne şarkı söyleyecekmiş, ne yapacakmış, bizimki bihaberdi. Tam bir yayık ayranı.'





Programın reytinginlerinden mutlu muydunuz?



- Programım beni mutlu etti. Reytingler de televizyon kanalını mutlu etti ki, 13 bölüm devam etti. Hiç bitirmeyi bile teklif etmediler. Benim için reyting değil, yaptığım programın içeriği, esprisi önemlidir. Ben utanacağım, sevmediğim ve arkasında duramayacağım bir program yapmadım. Reyting kaygısı için kendimden bir parça kopartmadım. Ben çok eğlendim. İçeriğinde ki sürpriz formatıyla yapılmamış bir gece şovu yaptığıma inanıyorum.





Okan Bayülgen’le çalışmak nasıldı? Okan iyi bir yapımcı mı?



- Yapımcı olarak Okan, yayın sırasında konsere gidiyor, kız arkadaşıyla geziyor. En son biz yayındayken Kuruçeşme Arena’da bir konserdeydi. Ben programın üçüncü bölümünde Okan’dan ümidi kesmiştim zaten. Ve ben bu programı, 'Makina' ekibiyle yaptım. Okan, kızlardı, fotoğraftı, ayrılıktı falan derken seti ziyarete gelen şeker bir arkadaş haline dönüştü. Dördüncü bölümden sonra sürekli bana telefon açıp, 'dans etsene, bilmem ne şarkısını söylesene' demeye, ben de ona, 'sen de saçlarını kestir, beş kilo ver' demeye başladım. Böyle bir diyaloğumuz oldu.



Okan Bey, hayal ettiğiniz gibi bir yapımcı çıkmadı mı?



- Yok, tam hayal ettiğim gibi çıktı. Ben zaten Okan’dan daha fazlasını beklemedim ki. Öyle bir 'Makina' ekibiyle tanıştırdı ki beni, hepsi pırıl pırıl çok yaratıcı çocuklardı. Ben onlarla o kadar iyi oldum ki, Okan’ı unuttum. Dolayısıyla o ekiple işimizi hallettik. Okan bazen yayın günü konuklarımın kim olduğunu öğrenir, kulise gelir kendince espriler yapar, hepimizi güldürürdü. Akış neymiş, reklam ne zaman girecekmiş, kim ne şarkı söyleyecekmiş, ne yapacakmış, bizimki bihaberdi. Okan tam bir yayık ayranı... Bu kötü bir yapımcı olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü zaten çok iyi bir yapım ekibi var.

