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Okan Üniversitesi'nden gelecek çalıştayı

İSTANBUL, (DHA) EĞİTİMDE 18

15 Ekim 2017 13:34

İSTANBUL, (DHA) EĞİTİMDE 18. yılını kutlayan Okan Üniversitesi, “Uzgörü Çalıştayları”nın dördüncüsünü Antalya’da düzenledi. Antalya’nın Kemer ilçesindeki Marco Polo Otel’de yapılan “Uzgörü Çalıştayı”na katılan Okan Üniversitesi’nin 350 kişilik akademik ve idari çalışanı, tüm gün süren çalıştayda eğitimin geleceğini tartıştı.

“Geleceğim Okan” üst başlığıyla gerçekleştirilen Uzgörü Çalıştayı’nda akademisyenlerin öğrenci, veli ve sektör paydaşlarının bakış açıları ile tartışmalarına yardımcı olması için rol oynama-canlandırma tekniği kullanıldı. Çalıştayda eğitim kalitesinde mükemmeliyeti yakalamak, girişimciliği ve yenilikçiliği benimseyen öncü bir üniversite olmanın gereği olarak üniversite-sanayi işbirliğini devam ettirmek, Arge ve teknoloji tabanlı projelerin devamlılığı, uluslararasılaşma konusunda kat edilen başarıların devamı, toplumsal farkındalığın üniversite öğrencilerine aşılanması, eğitim teknolojileri alanında yapılan yatırımların yaygınlaştırılması gibi konular ele alındı. Farklı disiplinlerden akademisyenlerin katılımı ile düzenlenen çalıştayda, hem Okan Üniversitesi’nin geleceğine hem de ülkemizin geleceğine ışık tutacak sonuçlar elde edildi.

 “TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELER ARASINDA BİR İLK”

Çalıştayın açılışında bir konuşma yapan Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, projenin Türkiye’deki üniversiteler arasında bir ilk olduğunu belirterek, “Burada takım çalışmasının en iyi örneklerinden birisini ortaya koyuyoruz. Üniversitemizin geleceği açısından çok önemli bir çalışma olduğunu ve üniversitemizi daha da ileriye götüreceğini düşünüyorum. Gelecek teması bizim için önemli. Bu kapsamda Bahar Dönemi’nde seçmeli ders olarak Fütüristler Derneği ile Fütürizm Dersi’ni  başlatıyoruz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Şule Kut ise çalıştayla ilgili konuştu ve “Okan Üniversitesi’nin geleceğini birlikte inşa etmek üzere başlattığımız uzgörü çalışması üniversitemizi geleceğe daha sağlam adımlarla taşıyacaktır” dedi.

Çalıştayın moderatörlüğünü yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güner Gürsoy, Uzgörü 2016 çalışmasında elde edilen bulgular ışığında üniversitenin stratejik planının hazırlandığını söyleyerek bu yılki çalıştayda stratejik hedeflere gidecek yolların tartışıldığını ifade etti.

Geniş katılımlı Uzgörü Çalıştayı’nda sadece Okan Üniversitesinin değil, aynı zamanda Türk eğitim sektörünün geleceğini yakından ilgilendiren konularda yaratıcı çözüm önerileri tartışılarak yol haritaları belirlendi. 

(FOTOĞRAFLI)

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