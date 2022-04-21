Okan Müderrisoğlu: Devlete ve davaya adanmış bürokrat sayısı sanıldığı kadar yok

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, bürokratik oligarşinin devlet dairesinde hayalet gibi gezdiğini söyledi. Bürokrasideki atalete yoğunlaşılması gerektiğini ifade eden Müderrisoğlu, “Çoğu kuruma yayılan bu tablo, daha çok siyasi gelişmeleri gözlemekten, seçime dair tahminlerden kaynaklanıyor. Devlete ve davaya adanmış bürokrat sayısı sanıldığı kadar olmadığı için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'daki hırs ve gayret, tabanda aynı ölçüde tezahür etmiyor” eleştirisi getirdi.

Müderrisoğlu devamında, “Kritik devlet kurumlarının tek tek check-up raporunun çıkarılması ve vatandaş merkezli projelerin seçilerek ivmelendirilmesi gerekiyor” önerisinde bulundu.

Müderrisoğlu yazısının devamında ise “devletin kılcal damarlarında saklanan kripto unsurların” varlığından bahsetti; şunları kaydetti:

“Eğer devletteki legal bir işiniz zamana yayılıyor, suni bahanelerle oyalanıyor, olması gereken bir iş bir türlü çıkmıyorsa bilin ki orada ya kripto bir memur ya da açıkça art niyet vardır. Bunların tespiti için bir mekanizma kurulması veya iş yapma kriterlerinin güncellenmesi de devlet kapısındaki vatandaşın moralini düzeltecektir.”

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