Okan Kurt'un şirketi, 510 milyonluk borçla battı

Şarkıcı Demet Akalın’ın boşandığı eşi Okan Kurt ve ailesine ait nakliyat şirketleri için mahkeme iflas kararı verdi. İflasına karar verilen iki şirketin borcu 500 milyon lirayı aşıyor. Kararla birlikte iki şirket için tasfiye süreci de başlamış oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; taşımacılıkta 40 yılı geride bırakan Martaş, bir süre önce mali darboğaza düştü. Baba Abdi Kurt ile oğulları Okan ve Ozan Kurt’a ait Martaş Uluslararası Taşımacılık ile Martaş Nakliyat şirketleri için konkordato talebinde bulunuldu. Her iki şirketin konkordato talepli davası devam ederken, faaliyetleri de zaman içinde durma noktasına geldi. Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, geçen mayıs ayında yapılan duruşmada iki şirket için 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi. Ancak süre dolmadan dosyaya giren üç kişilik konkordato komiser heyeti raporu, süreci tersine çevirdi.