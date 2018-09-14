Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, şarkıcı Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı. Semercioğlu’nun aktardığına göre Kurt, “Konuşacak durumda değilim” dedi.

Semercioğlu’nun "Okan Kurt: Konuşacak durumda değilim” başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

Boşanma haberlerinden sonra önce Demet Akalın’a geçmiş olsun mesajı attım WhatsApp’tan.

Eskiden profilinde kızı Hira ve Okan’la fotoğrafı vardı.

Demet sosyal medyadan sildiği gibi WhatsApp’tan da hemen silmiş Okan’ı...

Röportaj yapmak istediğimi söyledim Demet’e...

Benim önceki gün yazdığım yazı için “Her şeyi çok doğru özetlemişsin zaten, çok teşekkür ederim şimdi yapmayalım” dedi...

Sonra da Okan’a mesaj attım, “Bu zor günler geçer” diye...

Baktım Okan’ın WhatsApp profilinde hâlâ Demet’le birlikte fotoğrafı duruyor.

Hem de evlilik fotoğrafları...

6 yıl önce Çırağan’da yaptıkları düğünden gelinlikle ve damatlıkla çekilen fotoğraflarını profilinden kaldırmamış...

Bunun mesajı çok açık:

Ben senden gitmedim hâlâ diyor Okan...

Boşanmak isteyen tarafın Demet olduğunu, bu kararı almamak için

1 yıla yakın bir zamandır direndiğini biliyoruz zaten...

Bu yüzden zor durumdaki kocasına sahip çıkmadı demek doğru değil...

Çok destekledi, çok arkasında durdu...

Ama bıçak kemiğe dayanınca yeter artık deyip boşadı.

Buna rağmen Okan’da her şeyin bitmediği açık. Evliliğini yıkmak istemediği de...

Profil fotoğrafından belli işte...

Bana gönderdiği “Şu an konuşacak durumda değilim” mesajından da ne kadar üzüntülü olduğu belli.

Yarın öbür gün işleri yoluna koyar, ekonomik zararlardan ailesinin etkilenmeyeceği bir güveni Demet üzerinde oluşturursa tekrar bir araya gelirler mi?

Demet inatçıdır ama olmayacak bir ihtimal değil bu...