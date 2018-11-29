Okan Kurt konkordatoya başvurdu

İnşaat, lojistik ve gıda sektöründe faaliyet gösteren şarkıcı Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt ve ailesi konkordato ilan etmek için mahkemeye başvurdu.

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Sözcü'den Derin Gökçe'nin haberine göre, Şarkıcı Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt ve ailesine haciz gelmişti. Kurt Ailesi'nin sahip olduğu Martaş Lojistik'e bağlı TIR'lara haciz konulmuştu. Bugün ise Mersin 1. Asliye Ticaret Mehkemesi’nin 2018/738 kararına göre Okan Kurt ve şirketi konkordato ilan etti.

Mahkeme, şirketlere 3 ay süreyle geçici olarak komiser atadı. Firmalara, Abdurrahman Karakaş, Ali Dursun Koç, Hukukçu Av. Gürkan Ahmet Gençkaya konkordato komiseri olarak atandı.

Konkordato ilan eden firmaları;

Ens İnşaat Turizm Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi,

Mar Dış Tic Ve Lojistik Lilited Şirketi,

Markon Lojistik Ve Taşımacılık Limited Şirketi,

Marmer Petrol Ürünleri Otomotiv Nakliye İnşaat Gıda Maddeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi,

Marmer Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi,

Martaş Nakliyat Turizm İnşaat Tarım Ürünleri Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi,

Martaş Uluslararası Taşımacılık İnşaat Ve Ticaret Limited Şirketi

Abdi Kurt

Eyüp Okan Kurt