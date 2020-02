Okan Kurt, babası ve kardeşiyle karşılıksız çek suçundan hakim karşısına çıkacak

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) ÜNLÜ şarkıcı Demet Akalın\'ın eşi Okan Kurt\'un başı alacaklılarıyla bir kez daha dertte. Okan Kurt\'a, babası ve kardeşiyle birlikte karşılıksız çek suçundan 3 ayrı dava açıldı. Davada Okan Kurt ve diğerlerine, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı konulması ile her bir çek yaprağı için 1500 güne kadar adli para cezası verilmesi istendi.

Şarkıcı Demet Akalın\'ın hacizlerle boğuşan eşi Okan Kurt ve ailesine bu kez de karşılıksız çek suçundan 3 ayrı dava açıldı. Lukoil Eurasia Petrol A.Ş., geçtiğimiz Haziran ayında 560 bin TL değerindeki 3 ayrı çekin karşılıksız çıktığını belirterek, şikayetçi oldu. İstanbul İcra Ceza Mahkemesi\'nde 3 ayrı dava açıldı. Lukoil Eurasia Petrol A.Ş., davalara sunduğu dilekçelerinde Ekopet Taşımacılık Taahhüt Akaryakıt İnş. Sn. Tic. Ltd. şirketinden 31 Mayıs\'ta 95 bin TL, 2 Haziran\'da 364 bin TL ve 100 bin TL tutarlarında çek aldığını ancak bu çeklerin karşılıklarının banka hesaplarında bulunmadığını bildirdi. Dilekçelerde çeklerin arkalarına bankanın karşılıksız şerhi düştüğü de vurgulandı. Şirket, baba Abdi Kurt, oğulları Okan ve Ozan Kurt\'un karşılıksız çek suçundan yargılanmasını isteyerek, 3 isme mahkemenin çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı getirmesi ile her bir çek yaprağı için bin 500 güne kadar adli para cezası verilmesini talep etti. Okan Kurt ile babası ve kardeşi hakkında açılan karşılıksız çek davası önümüzdeki günlerde görülmeye başlanacak.