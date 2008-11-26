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'Okan korkmasın dövmem'

Programında Çağla Şikel ve Alişan'la dalga geçen Bayülgen'e Emre Altuğ: "Hayatımda kimseyi dövecek biri değilim" dedi..

26 Kasım 2008 02:00

Programında Çağla Şikel ve Alişan'la dalga geçen Bayülgen'e Alişan yanıt verdi: Okan Bey bizi izlemeye devam etsin! Altuğ ise "Hayatımda kimseyi dövecek biri değilim" dedi..

Son haftalarda 'Disko Kralı' programında Çağla Şikel ve Alişan'ın 'Her Şey Dahil'deki görüntülerini ti'ye alan Okan Bayülgen'e cevap gecikmedi. "Sunuculuk yapmayanın başkasına sarılma durumu vardır. Çık sunuculuk yap. Sarılacaksan içeride sarıl" sözleriyle Şikel'in sunuculuğunu eleştiren Bayülgen'e ilk tepki Alişan'dan geldi. "Okan Bey sabahları kalkıp bizim programı izlediğinden uykusuz kalıyormuş. Ben kendisinin gözaltı torbalarının şişmesini istemiyorum" diyen Alişan ekledi: "Programı CD olarak Bayülgen'e postalamaya karar verdik. Bizi izlemeye devam etsin. Kendisine her hafta malzeme olacak çalışmalar yapıyoruz." Emre Altuğ ise Bayülgen'in 'Emre beni sabahın beşinde aradı ama küfür eder diye açmadım' sözlerine yanıt verdi.

Kimseye küfretmem

Ünlü popçu, "Okan'ı küfretmek için aramadım. Ayrıca saat beş değil, ikiydi. Gazeteciler eşimle ilgili Bayülgen'in yorumlar yaptığını söyledi. Ben de doğrusunu öğrenmek için aradım. Kimseye küfredip dövecek biri değilim. Rahat olsun" dedi.

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