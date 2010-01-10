Okan Karancan karakolluk oldu

T24-TRT’de “Günbegün” adlı programı sunan Okan Karacan önceki gece 3. kez karakolluk oldu.

Geçmişte de uyuşturucu ve polise mukavemetten 2 kez gözaltına alınan Karacan, bu kez de polisin dur ihtarına uymayınca geceyi karakolda geçirdi.

Rutin devriye görevi sırasında ekipler Karacan’ın kullandığı araçtan şüphelenince dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan ve apar topar kaçan Karacan, soluğu Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde arka sokağında bulunan evinin önünde aldı.

Polislerin kimlik kontrolü ve araç arama isteğine karşılık zorluk çıkartan ve avazı çıktığı kadar bağırmaya başlayan sunucu polislere direnmeye başladı. Mahalle sakinlerinin gece yarısı sokağa döken Karacan, polise direnmeye devam etti. Bunun üzerine polis Karacan’ı karakola getirdi. Karakola birbirine katan, kendini yerlere savuran sunucu daha sonra darp raporu almak için Şişli Etfal Hastanesi’ne sevk edildi.

Araçtan atlamak istedi

Muayene sonrası kendisini görüntüleyen kameralara tam anlamıyla şov yapan Karacan “Başbakan’a, İçişleri Bakanı’na sesleniyorum. Kurtarın beni. Hastane’de kan tüplerimi değiştirdiler. Beni karakolda linç ettiler. Bütün polislerden şikâyetçiyim” diyerek bağırmaya başladı. Polisler tarafından araca güçlükle bindirilen Karacan, hareket halindeki polis aracından atlamaya çalıştı.

Polise zorluk çıkarttığı için ters kelepçe ile vurulan Karacan kameralara bileklerini gösterdi. Karacan sabah savcı karşısına çıkmak için geceyi nezarette geçirdi.