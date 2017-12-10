Okan Buruk'a tarihi ceza gelebilir!

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında 2-0 geriden gelerek Akhisarspor'u 4-2 yendi. Mücadelede hakem tarafından tribüne gönderilen Okan Buruk'un kaç maç ceza alacağı merak konusu oldu.

Skorer'in haberine göre, Galatasaray-Akhisar arasında oynan maçta hakem Ümit Öztürk tarafından tribüne gönderilen Okan Buruk, maçın ardından yasaklı bölgede röportaj vererek, hem maçın hakemi hem de Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor'a ağır sözler sarf etti.

Galatasaray-Akhisar maçı oynanırken yardımcı hakeme ve 4.hakeme sözlerinden dolayı minimum 3 maç ceza alması beklenen Okan Buruk, maçın hakemi ve rakip takımın teknik direktörü hakkında yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı minimum 3 maç ceza alacak.

Hakem tarafından saha dışına gönderilen ve "tedbirli" iken, tedbire uymayarak "karma" alanda röportaj veren Okan Buruk, minimum 1 maç cezaya çarptırılacak.