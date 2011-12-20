Okan Buruk trafik kazası geçirdi

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Beşiktaş Çırağan Caddesinde 21.45 sıralarında Okan Buruk ve eşi Nihan Buruk'un içinde bulunduğu 34 GF 9287 plakalı araç ile Melih Parlak yönetimindeki 34 TEA 68 plakalı ticari taksi çarpıştı. Kazada yaralanan Okan Buruk ve Eşi Nihan Buruk ambulansla Amerikan Hastanesine kaldırıldı. Buruk çiftinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Buruk'u kaldırıldığı Amerikan Hastanesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, A Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçeli futbolcu Uğur Boral, Emre Belözoğlu, eski futbolcu, yorumcu Rıdvan Dilmen ziyaret etti. Kaza sonrası olay yerine gelen Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun da kazayla ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.