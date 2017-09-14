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Spor

Okan Buruk, 'Kardemir Karabükspor' maçı öncesi uyardı

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)- TELESET Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, "Ofansif yönü güçlü iki takımın mücadelesine sahne olacak" dediği Kardemir Karabükspor karşılaşması öncesi savunmayı uyarırken, orta saha ve hücum oyuncularının da kul

14 Eylül 2017 18:42

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)- TELESET Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, \"Ofansif yönü güçlü iki takımın mücadelesine sahne olacak\" dediği Kardemir Karabükspor karşılaşması öncesi savunmayı uyarırken, orta saha ve hücum oyuncularının da kulağını çekti. Deplasmanda 3-0 kaybettikleri Bursaspor karşılaşmasında 36 ortadan sadece 3\'ünde isabet kaydettiklerini hatırlatan teknik adam, \"Rakip kaleye bu kadar gidip gol atamıyorsak, oturup düşünmmemiz lazım\" diye konuştu.
Karabükspor\'un oturmuş kadrosuyla hücum etmeyi seven bir takım olduğunun altını çizen Okan Buruk, \"Kendi sahasına çekilmektense, önde oynamayı seven bir rakiple karşılaşacağız. Dersimize iyi çalışıyoruz. Zor bir maç olacak. Ancak galip gelerek geçen haftaki Bursaspor yenilgisinin yaralarını sarmak ve yeniden üst sıralarda yer almak istiyoruz\" dedi.
Yeşil-siyahlı yönetim de Manisa 19 Mayıs Stadı\'nda saat 20.00\'de başlayacak maç öncesi taraftarlara destek çağrısında bulundu.


 

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