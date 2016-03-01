Okan Buruk Galatasaray iddialarına yanıt verdi

Son olarak Sivasspor'u çalıştıran Okan Buruk, tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli'nin yerine Galatasaray'ın başına geçeceği iddiasına ilişkin konuştu. Buruk, ''Kulüpten kimseyle konuşmadım, Galatasaray'dan kimseyle de bir temasım olmadı'' dedi.

Mustafa Denizli'nin vedasının ardından Galatasaray 'ın gündemine gelen Okan Buruk , kendisine bir teklifin gelmediğini söyledi.

Cumhuriyet’e konuşan 42 yaşındaki teknik direktör, "Kulüpten hiç kimseyle şu ana kadar konuşmadım. Galatasaray’dan kimseyle bir temasım da olmadı" dedi.

Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde 1991-2001 yılları ile 2006-2008 yılları arasında sarı-kırmızılı takımın formasını giymişti.