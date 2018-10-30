Okan Buruk: Daha adil bir yönetim olsaydı, maçın gidişatı farklı olabilirdi

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 4-1 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk ve orta saha oyuncusu Mustafa Saymak maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ı tebrik eden Okan Buruk, "Maçın senaryosu ne olursa olsun maçı Beşiktaş kazandı. Bizim için her şey olumsuz gitti. İlk iki golde de kendi hatalarımız vardı. Topu rakibe kaptırdık. Oyunu çok dengeledik. 2-1'den sonra da 11'e 10 bile oynasaydık dengede giderdik. Ancak Bülent Hoca tekrar devreye girdi. Oyuncumuzun da yaptığı da yanlış. Ancak ilk yarıda rakibe göstermediği kartlar vardı. Rakip stopere ilk yarı sarı kart gösterseydi 10'a 10 takımlar olacaktı" diyerek sitemde bulundu.

Deplasman takımı oldukları için hakemin baskı yaşadığını söyleyen Buruk, "Sahadaki oyuncularımın performansından memnunum. Çok kaliteli ayaklara karşı 2 kişi eksik kalmak ve bu oyunu oynamak çok zor. Daha adil bir yönetim olsaydı, maçın gidişatı farklı olabilirdi" dedi.

Mustafa Saymak: Bizim için üzücü bir maçtı

Mücadeleye 80. dakikada Fernando Boldrin'in yerine dahil olan Mustafa Saymak da "Bu maça kadar 3 maç yenilmemiştik. Maça çok kötü başlamıştık. Hocamız ilk dakikakalara dikkat çekmişti ama ilk 10 dakikada gol yedik ve kırmızı kart gördük. Sonra bir gol bulduk ve 2-1 yaptık. Beşiktaş penaltı kaçırdı. Daha sonra bir kırmızı kart daha gördük. Moralmen çöktük. Beşiktaş gibi kaliteli bir takıma karşı 9 kişi kalırsan sizi harcarlar. Biz maça yavaş başladık. 2 kırmızı kartla maçı bitirdik. Bizim için üzücü bir maçtı" şeklinde konuştu.