Okan Buruk: Bu vasıfsızın Galatasaray'ın başında olmasında utanç duyuyorum

Teleset Mobilya Akhisarspor’un deplasmanda Galatasaray’a 2-0 öne geçtiği maçta 4-2 yenilmesinin ardından konuk ekibin teknik direktörü Okan Buruk, 60’da hakem Ümit Öztürk tarafından tribüne gönderildiği pozisyonu değerlendirirken Igor Tudor hakkında da sert açıklamalarda bulundu.

Buruk, “İnsan olmak çok önemlidir… İnsanları insan yerine koymak çok önemlidir. Ben bugünkü adaletsizlikten dolayı çok üzgünüm. Igor Tudor maç boyu bana konuştu. Eski bir Galatasaraylı futbolcu olarak bu kadar vasıfsız bir adamın Galatasaray’da çalışıyor olmasından utanç duyuyorum. İkinci sınıf bir teknik adam!” dedi. Buruk sözlerine, “Kırmızı kartı görmeseydik bugün maçı rahat kazanırdık. Hakem maçın sonucunu etkiledi, bizim emeklerimizi aldı. Ümit Hoca üzülmeyecektir sonuçta gelecek hafta yine maç yönetecek” şeklinde devam etti.

Okan Buruk sözlerini tamamladıktan Igor Tudor’la karşı karşıya gelirken Okan Buruk’un Tudor’un tokalaşma isteğini geri çevirdiği görüldü.